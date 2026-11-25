AKOM'un değerlendirmesine göre kentte hava sıcaklıklarının aralık ayının son haftasından itibaren kış değerlerine gerilemesi bekleniyor.
Ani soğuk hava dalgaları kar getirebilir
Öte yandan kış aylarında yaşanabilecek 1 ila 3 günlük ani kutup soğuklarının İstanbul'da kar örtüsü oluşturabileceği ifade edildi. Mart ayının ise daha ılıman ve yağışlı geçmesi bekleniyor.
İstanbul'da sonbahar yağışları normalleri aştı
AKOM'un toplantısında paylaşılan verilere göre İstanbul'da sonbahar yağışları mevsim normallerinin yüzde 180 ila 200 üzerine çıktı.
Eylül ayında metrekareye 122 kilogram, ekim ayında ise 185 kilogram yağış düştü.
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