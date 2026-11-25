TEKSTİL ÜRÜNLERİNE EMDİRİLMİŞ HALDE BULUNDU
Yapılan incelemelerde, Tayyebeh Ghaffarikhoei ile birlikte hareket ettiği belirlenen İran pasaportu sahibi Hanieh Honarvar Rahmani’nin taşıdığı valizlerde, çeşitli tekstil ürünlerine emdirilmiş halde uyuşturucu madde bulundu. Yapılan inceleme ve testler sonucunda maddenin metamfetamin olduğu belirlendi. Endüstriyel terazide yapılan tartımda uyuşturucunun toplam brüt ağırlığının 20 kilo 120 gram olduğu tespit edildi.
UYUŞTURUCUNUN DEĞERİ 80 MİLYON 480 BİN LİRA
Ele geçirilen uyuşturucunun yaklaşık piyasa değerinin 80 milyon 480 bin lira olduğu belirlenirken, 2 şüpheli hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
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