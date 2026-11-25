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Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından 24 Kasım’da uyuşturucu kaçakçılığına yönelik denetim yapıldı. Tahran’dan İstanbul’a gelen İran Airtour Havayolları’na ait uçağın saat 20.00’de havalimanına inişinin ardından yolcu bagajları X-Ray cihazından geçirildi. Kontroller sırasında İran pasaportlu Tayyebeh Ghaffarikhoei adına kayıtlı valizlerde şüpheli yoğunluk belirlendi.

TEKSTİL ÜRÜNLERİNE EMDİRİLMİŞ HALDE BULUNDU

Yapılan incelemelerde, Tayyebeh Ghaffarikhoei ile birlikte hareket ettiği belirlenen İran pasaportu sahibi Hanieh Honarvar Rahmani’nin taşıdığı valizlerde, çeşitli tekstil ürünlerine emdirilmiş halde uyuşturucu madde bulundu. Yapılan inceleme ve testler sonucunda maddenin metamfetamin olduğu belirlendi. Endüstriyel terazide yapılan tartımda uyuşturucunun toplam brüt ağırlığının 20 kilo 120 gram olduğu tespit edildi.

UYUŞTURUCUNUN DEĞERİ 80 MİLYON 480 BİN LİRA

Ele geçirilen uyuşturucunun yaklaşık piyasa değerinin 80 milyon 480 bin lira olduğu belirlenirken, 2 şüpheli hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

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