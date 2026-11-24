Kartal Belediyesi'ne kentsel dönüşüm operasyonu: Usulsüzlük yaparak maddi menfaat sağladılar

İstanbul'da Kartal Belediyesi'ne yapılan operasyonda aralarında belediye yetkililerinin de olduğu 10 kişi gözaltına alındı. Şahısların kentsel dönüşüme giren binaların ölçüm raporlarında usulsüzlük yaptığı ve maddi menfaat sağladıkları tespit edildi.