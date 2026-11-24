Avcılar'da yeraltı elektrik kablolarında yaşanan patlamalar yangına yol açtı.
4 sokakta elektrik kesintisi yaşanırken alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın Firuzköy'de çıktı
Firuzköy Mahallesi Hasan Önel Caddesi'nde saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Patlamalar, caddedeki yeraltı elektrik kablolarında henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi.
Kablolar, patlamaların ardından alev aldı. İhbarın ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Bölgede, elektrik dağıtım şirketine bağlı ekipler de çalışma başlattı.
Yangın yüzünden 4 sokaktaki evlerde elektrik kesildi. Kablolardaki arızanın giderilmesi amacıyla onarım çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.