İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Başsavcılığın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma sürüyor.
4 şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildi
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişi dün adliyeye sevk edildi.
Savcılık ifadelerinin ardından şüphelilerden 4'ü tutuklama talebiyle mahkemeye gönderildi.
Bir şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Bir diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Nöbetçi mahkemenin kararıyla 4 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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