Öte yandan Kocaeli Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmeleri doğrultusunda yaptığı açıklamada, "Rüzgarın, Pazartesi sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer fırtına (50-70, yer yer 80-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli yer yer fırtınanın oluşturabileceği; çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar, gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verdi.