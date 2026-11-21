Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sağanağın etkisiyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak, Değirmendere Merkez Mahallesi'nde hayatı olumsuz etkiledi.
Muammer Aksoy Caddesi'nde araçlar su içinde kaldı
Sahil şeridindeki Muammer Aksoy Caddesi'nde su seviyesi yükselince araçlar su içerisinde kaldı, mahalledeki bazı cadde ve sokaklarda da su baskınları yaşandı.
Cumartesi pazarında sokağı su basan esnaf zor anlar yaşadı.
Yağıştan etkilenen bölgelerde belediye ekipleri çalışma başlattı.
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