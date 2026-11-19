Rize'den Kocaeli'ye nakledilen şehit jandarma er Aziz Öztürk'ün naaşı, Gebze ilçesinde toprağa verildi.
Gebze'de tören düzenlendi
Gebze Mezarlıklar Müdürlüğü gasilhanesinden cenaze nakil aracıyla şehitliğe getirilen naaş, burada karşılandı.
Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şevket Avcı ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, şehidin yakınlarıyla görüştü.
Türk bayrağına sarılı naaşı, İl Jandarma Komutanlığı tören mangası alana taşıdı.
Saygı duruşunun ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehidin naaşı dualar eşliğinde toprağa verildi.
Nakil ailenin talebiyle yapıldı
İstanbul Maltepe Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığında vatani görevini yaparken rahatsızlanan Aziz Öztürk, 23 Aralık 2011'de hayatını kaybetmişti. Öztürk'ün cenazesi, Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Sırtlar Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedilmişti.
Öztürk'e 2025'te şehitlik unvanı verildi. Ailesinin müracaatı üzerine Valilik Komisyonu, 1 Temmuz 2026'da naaşın nakledilmesine karar verdi.
Rize'de nakil töreni düzenlendi
Şehidin mezarı açılarak çıkarılan naaşı, Rize Sahil Camisi gasilhanesine getirilmişti. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, yaptığı açıklamada, "Onun da prosedürünü yerine getirmiş olduk, onay sürecini sağladık ve bugün şehidimizi bir törenle buradan uğurluyoruz" dedi.
Törenin ardından Türk bayrağına sarılı naaş, Rize-Artvin Havalimanı'na götürülerek uçakla Kocaeli'ye gönderildi.
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