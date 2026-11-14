Kocaeli'deki balıkçı tezgahlarında palamut bolluğu yaşanıyor. Palamut, tanesi 100 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Balıkçı esnafı Kemal Bineklioğlu, bu sezonun son 10-15 yılın en bereketli dönemlerinden biri olduğunu söyledi. Palamudun hem büyüklüğüyle hem de miktarıyla dikkat çektiğini dile getiren Bineklioğlu, balık fiyatlarının uygun seviyelerde seyrettiğini ifade etti. Vatandaşlara, özellikle çocuklarına balık yedirmelerini tavsiye etti.

"Bu balık milli servet"

Avlanan balıkların değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Bineklioğlu, "Bu balık yakalandığı zaman çok kısa zamanda tüketilmesi gerekir. Eğer tüketilmez, sürümü olmazsa satılamayacak hale gelir. Onun için de denize döküyorlar. Denize dökmeleri iyi, çöpe atmıyorlar. Hiç olmazsa denizde yaşayan balıklar onu yer, onlar da gelişir. Bu balık milli servet. İnsanlar bu balıkları yavaş yavaş yakalar, gerekirse buzhanelere konulur. Kota koyarsın, uygularsın. Denize dökülecek kadar balık yakalanmaz. Avcılığın belli bir plan dahilinde yapılması gerekir" dedi.

IHA PALAMUT AVCILIĞINDA SON 10-15 YILIN EN BEREKETLİ DÖNEMLERİNDEN BİRİ YAŞANIRKEN, BOLLUK FİYATLARA DA YANSIDI. KOCAELİ'DE BALIKÇILIK YAPAN KEMAL BİNEKLİOĞLU, PALAMUDUN UYGUN FİYATLARLA SATIŞA SUNULDUĞUNU BELİRTEREK VATANDAŞLARI BALIK TÜKETMEYE DAVET ETTİ.

"Doğa 5-10 senede bir böyle bolluk yaşatıyor"

Palamut avcılığında uzun yıllardır görülmeyen bir sezon yaşandığını anlatan Bineklioğlu, "Son yılların en büyük bolluklarından biri. Balıkların her biri 1 kilo civarında. Bu kadar bolluk uzun zamandır olmadı. Biz bunları geçmişte de yaşadık ama bu acayip bolluk. 3-4 senedir palamut zaten olmuyordu. Bu doğanın bir olayı. Doğa 5-10 senede bir böyle bolluk yaşatıyor. Her sene denizde palamut var ama bu kadar üremiyor. Demek ki şartlar elvermiyor. Bu sene bütün şartlar birbirine denk geldi" ifadelerini kullandı.

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"Balık yiyin, çoluk çocuğunuza balık yedirin"

Vatandaşları balık tüketmeye davet eden Bineklioğlu, "Şu anda patatesten ucuz balık var. Bir kilo patates 50 lira, bir tane 1 kiloluk palamut 50 liraya da satılıyor, 100 liraya da satılıyor. Balık yiyin, çoluk çocuğunuza balık yedirin. Izgara yapın, tava yapın, köftesini yapın. Biz çocukluğumuzda balık köftesi yerdik. Annelerimiz bize balıktan köfte yapardı. Bu kadar doğal bir gıda varken değerlendirmek lazım" şeklinde konuştu.

Tasarrufun ve yerli ürünlerin önemine de değinen Bineklioğlu, "Bir tüketim çılgınlığı var. İnsanlar az alayım, israf etmeyeyim diye düşünmüyor. Tasarruf bu ülkenin kalkınma noktasıdır. Bir de yerli malını unutmayın. Bu palamutlar bizim denizlerimizin ürünü. Bunları tüketmek millete, devlete katkı demektir. Devlet birçok yerde yemek çıkarıyor, palamut çıkarsın insanlara. Herkesi balık yemeye, anne babaları da çocuklarına balık yedirmeye davet ediyorum" dedi.

IHA PALAMUT AVCILIĞINDA SON 10-15 YILIN EN BEREKETLİ DÖNEMLERİNDEN BİRİ YAŞANIRKEN, BOLLUK FİYATLARA DA YANSIDI. KOCAELİ'DE BALIKÇILIK YAPAN KEMAL BİNEKLİOĞLU, PALAMUDUN UYGUN FİYATLARLA SATIŞA SUNULDUĞUNU BELİRTEREK VATANDAŞLARI BALIK TÜKETMEYE DAVET ETTİ.

Palamut tanesi 100 ile 125 lira arasında

Tezgahlardaki güncel fiyatlara göre kilo fiyatı istavritte 250, hamside 300, yerli somonda 450, barbunda 600, turna mezgitte 650, sarıkanatta, pişi kalkanda ve dil balığında 700, ithal somonda ise 800 lira. Karadeniz palamudu tanesi 125 liradan, diğer palamutlar ise 100 liradan alıcı buluyor.