Evinde yalnız yaşıyordu: Çatı katındaki yangında dumandan etkilenerek öldü

Kocaeli'de akılalmaz olay: Camlarını kırdığı otomobili bir saat sonra yaktı

Kocaeli'de bir şahıs, park halindeki bir otomobilin camlarını kırdı. Bir saat sonra olay yerine geri dönen şahıs, bu kez de camlarını kırdığı otomobili ateşe verdi. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, şüphelinin hem camları kırdığı hem de aracı yaktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.