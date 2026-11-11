Evinde yalnız yaşıyordu: Çatı katındaki yangında dumandan etkilenerek öldü

'Sessiz çığlıklarımı kimse duymadı, herkes kör, sağır ve dilsizi oynadı': Eş cinayetinde mahkemenin kararı belli oldu
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde eşini tüfekle vurarak öldüren kadın son savunmasında, "Sessiz çığlıklar atarak yardım istedim ama kimse duymadı. Herkes kör, sağır ve dilsizi oynadı. Sadece onu korkutup kaçırmak istemiştim, öldürmek istemedim" dedi. Mahkeme heyeti, sanığa iyi hal ve takdiri indirim hükümlerini uygulayarak 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi.
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