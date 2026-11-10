Bu köyün her yerinden tarih fışkırıyor: Tarla ve mezarlıkta bile görülüyor

Yozgat'ın tarihi camileri barok ve rokoko tarzının izlerini taşıyor
İç Anadolu'da barok ve rokoko süsleme sanatının önemli örneklerini barındıran Yozgat'taki bazı tarihi camiler, duvar, tavan ve mihraplarındaki zengin bezemeleriyle dikkati çekiyor. Kent merkezindeki Çapanoğlu, Başçavuşzade, Cevahir Ali Efendi, Tekke Arap Dede ve Nakıpzade (Hoşyar Kadın), Kayyımzade camileri ile Şefaatli ilçesine bağlı Paşaköy'deki Tokmak Hasan Paşa Camisi, barok ve rokoko üslubunun izlerinin görüldüğü yapılar arasında yer alıyor.
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