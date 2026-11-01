Çamlık Milli Parkı’nda kaybolan kadın bulundu
22:52, 01/11/2026, Pazar
IHA
İlk müdahalesi yapılan K.T., sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı.
Yozgat Çamlık Milli Parkı’nda ailesiyle yürüyüş yaptığı sırada kaybolan kadın, ekiplerin yürüttüğü arama çalışması sonucu bitkin halde bulunarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Yozgat Çamlık Milli Parkı’nda ailesiyle birlikte yürüyüşe çıkan K.T. (51) isimli kadın kayboldu. Ailenin saat 16.49’da 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine bir kurtarma aracıyla bölgeye sevk edilen 3 kişilik arama kurtarma ekibi çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışmaları sonucunda K.T., verici istasyonlarının yaklaşık 200 metre yakınında bitkin halde otururken bulundu. Yerden kalkamadığını belirten kadın, olay yerine intikal eden UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan K.T., sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı.
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