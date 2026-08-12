Kene tutunması sonrası hayatını kaybetti

Tozun içinde ekmek mücadelesi: Tarlalarda bırakılanlar onlar için ekmek kapısı oldu, altı ay çalışıp Türkiye'nin dört bir yanına satıyorlar

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde hububat hasadının ardından biçerdöverlerin tarlalarda bıraktığı samanlar, saman ticareti yapan işçiler tarafından makineyle paketlenerek kamyonlara yükleniyor. Biçercilerden satın alınan samanlar, Türkiye’nin farklı illerine gönderilerek hayvancılıkla uğraşan üreticilerin ihtiyacını karşılıyor.