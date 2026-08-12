Kene tutunması sonrası hayatını kaybetti
13:36, 12/08/2026, Çarşamba
IHA
Cenazesinin Killik köyünde ikindi namazını müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedileceği öğrenildi.
Yozgat’ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın hayatını kaybetti.
Çorum’un Alaca ilçesine bağlı Killik köyünde yaşayan Ş.T. (57), 1 hafta önce vücuduna kene tutundu. Ş.T. rahatsızlanınca Alaca Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen Ş.T., 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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