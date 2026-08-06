Yozgat'ta yolcu otobüsü traktörle çarpıştı: Kaza ucuz atlatıldı

Otobüs şoförü Yusuf G., "Yozgat’tan çıktık geliyorduk. Traktör yola çıktı. Korna çaldım, selektör yaptım duymadı. Ben de duramadım. Traktörü kurtardık römorktan vurduk. Orası geçiş yeri değildi. Alt geçit var. Alt geçidi kullanmamış. Ana yoldan geçiyordu. Köprüde alt geçit var onların geçmesi için. Oraya girmeden ana yoldan geçiyor. Yaralı yok çok şükür" diyerek kaza anını anlattı.



