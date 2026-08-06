Feci kazada iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti
Yozgat'ta otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yozgat’ta otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
Anayola çıkan otomobile çarptı
Kaza, Yozgat merkez ilçesi D-795 karayolu Deremahal köyü kavşağında 17.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kaza, Yozgat istikametine seyir halindeki H.S. idaresindeki 34 ZL 4215 plakalı minibüs, Deremahal köyü yolundan anayola çıkan S.E. idaresindeki 06 TVP 86 plakalı otomobile çarptı.
Olay yerinde hayatlarını kaybettiler
İhbar üzerine olay yerine sağlık, emniyet, jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 06 TVP 86 plakalı otomobilde bulunan Seyit Erçin ve Süleyman Elmalı’nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada yaralanan 1 kişi ise ambulansla Yozgat Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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