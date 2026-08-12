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Kurtulmuş'tan çerçeve yasa açıklaması: 'Milli hassasiyet korunarak yürütüldü'

Kurtulmuş'tan çerçeve yasa açıklaması: 'Milli hassasiyet korunarak yürütüldü'

Lokman Özdemir
11:25, 12/08/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 11:33, 12/08/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Kurtulmuş'tan çerçeve yasa açıklaması: 'Milli hassasiyet korunarak yürütüldü'
Numan Kurtulmuş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor. Kurtulmuş "Milli hassasiyet korunarak yürütülmüştür. Devletin temel ilkeleriyle ilgili tartışma yok. Halkımızın asla duygularını incitmeyecek şekilde hareket ettik. Yasaya büyük toplumsal destek var. Süreç tamamen açık ve şeffaf bir şekilde ilerleyecek." dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili Meclis'te kabul edilen çerçeveye yasaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.


Kurtulmui Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.


İşte Kurtulmuş'un açıklamalarından satırbaşları;

Milli hassasiyet korunarak yürütülmüştür. Devletin temel ilkeleriyle ilgili tartışma yok. Halkımızın asla duygularını incitmeyecek şekilde hareket ettik. Yasaya büyük toplumsal destek var.
Yasanın 467 oyla kabul edilmesi çok önemli. Yasa terörün tamamen bitmesi için yapıldı. Yasaya bağlı kalınarak ilerlenirse mesele çözülür.
Süreç tamamen açık ve şeffaf bir şekilde ilerleyecek. Türkiye artık kaynaklarını teröre ayırmayacak. Önce iç kaleyi tahkim etmemiz gerek. Ezber siyasetin artı karşılığı yok. Terörden hep beraber kurtulacağız.
Bu model tüm dünyadaki fakültelerde ders olarak okutulacak. Türkiye modeli tüm dünyaya örnek olacak. Karşımıza çıkan yeni yol birliğin yoludur.

Ayrıntılar gelecek...


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Başlıklar :numan kurtulmuştbmmterörsüz türkiyeçerçeve yasa
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