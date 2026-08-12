Batı gerçek 'sarı filtre' ile tanıştı: Londra resmen kurudu
Hollywood filmlerinde İstanbul sahnelerine 'sarı' filtre atarak algı oluşturmaya çalışan batı gerçek sarı filtre ile tanıştı. İngiltere'nin başkenti Londra'da etkisini artıran sıcak hava ve yağış azlığı, kentin simge noktalarındaki yeşil alanların görünümünü değiştirdi.
Avrupa yüksek sıcaklıklar etkisini gösteriyor.
İngiltere'nin başkenti Londra, son dönemde etkili olan yüksek sıcaklıklar ve yağış eksikliğinin izlerini kentin simge noktalarında da göstermeye başladı.
Kentin önemli yeşil alanlarından Parlamento Meydanı'nda, kurak hava koşullarının çimler üzerindeki etkisi dikkat çekti.
Parlamento binaları ve kentin önemli simge yapılarının çevresinde yer alan meydandaki çimlerin, yeterli yağış alamaması ve sıcaklıkların yüksek seyretmesi nedeniyle canlı yeşil görünümünü kaybettiği görüldü.
Parlamento Meydanı'nda yeşilin yerini sarı tonlar aldı
Londra'nın en çok ziyaret edilen noktaları arasında bulunan Parlamento Meydanı, çevresindeki tarihi yapılar ve geniş yeşil alanıyla kentin karakteristik görüntülerinden birini oluşturuyor.
Ancak kuraklığın etkisiyle meydandaki çimlerin önemli bölümünde renk değişimi meydana geldi.
Normal koşullarda yoğun ve yeşil görüntüsüyle dikkat çeken çimlerin, yağışların yetersiz kalması ve yüksek sıcaklıkların etkisiyle sarardığı ve kuruduğu gözlendi.
Meydandaki değişim, özellikle aynı bölgeden farklı tarihlerde çekilen fotoğraflarla karşılaştırıldığında daha belirgin hale geldi.
2023'teki yeşil görüntüden eser kalmadı
Anadolu Ajansı ekibi, Parlamento Meydanı'nın 2 Mayıs 2023 tarihindeki görüntüleriyle bu yılki son durumunu fotoğraflarla karşılaştırdı.
2023 yılında yoğun yeşil çim örtüsüyle dikkat çeken meydanın, kuraklık döneminde sarı ve kahverengi tonların hakim olduğu bir görünüme büründüğü görüldü.
Fotoğraf karşılaştırması, yağış miktarındaki düşüş ve yüksek sıcaklıkların Londra'nın kent peyzajı üzerindeki etkisini açık şekilde ortaya koydu.
Sıcaklık ve yağışsızlık yeşil alanları zorluyor
Kentlerdeki yeşil alanlar, yüksek sıcaklık dönemlerinde hem doğrudan güneş ve sıcaklığın hem de topraktaki nemin azalmasının etkisiyle kuraklığa karşı daha hassas hale geliyor.
Londra'nın simge yeşil alanlarından Parlamento Meydanı'nda ortaya çıkan görüntü de hava koşullarındaki değişimin günlük yaşam alanlarına ve kent estetiğine yansımasını gösterdi.
Uzun süreli yağış eksikliği ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, çimlerin su ihtiyacını artırırken doğal olarak yenilenme imkanlarını da sınırlıyor.
Londra'nın simgelerinden biri kuraklığın izini taşıyor
Parlamento Meydanı, Londra'nın siyasi ve tarihi merkezinde yer alması nedeniyle her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.
Meydanın çevresindeki tarihi yapılarla bütünleşen yeşil alanlar, başkentin simgesel kent görünümünün önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor.
Ancak bu yılki görüntüler, Londra'nın yalnızca tarihi yapılarıyla değil, yeşil alanlarıyla da hava koşullarının etkisini doğrudan hissettiğini ortaya koydu.
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