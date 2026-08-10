Belçika'da 'sıcak hava alarmı': Meteoroloji uyardı

Dijital algoritmadan dünya medya devine: Manifest’e açılan kapılardaki soru işaretleri

Türkiye müzik piyasasına 2024 yılında bir yarışma projesiyle adım atan altı kişilik Manifest grubu, henüz kariyerinin çok başındayken peş peşe imza attığı hamlelerle gündemin odağına yerleşti. Sahnelerde yıllarca emek verip kitle oluşturan birçok sanatçı öne çıkmayı beklerken; daha rüştünü ispatlamamış ve başarısı tartışılan bu genç ekibin sponsorluk kapılarını ardına kadar açması, dijital mecralardaki tartışmaları alevlendirdi. Sosyal medyada "Çok iyiler" diyenler ile eleştirenlerin algoritmayı sürekli beslemesi, ekibin ivmesini önce Londra konserine, hemen ardından da sürpriz bir belgesel projesine taşıdı. Ancak asıl dikkat çekici ve soru işaretleri barındıran nokta, belgeselin arkasındaki küresel medya ağı ve isimler.