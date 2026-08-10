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Nevşehir’de Kültür Yolu Festivali’ne coşkulu final

Nevşehir’de Kültür Yolu Festivali’ne coşkulu final

17:43, 10/08/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Nevşehir’de Kültür Yolu Festivali’ne coşkulu final
Nevşehir Kültür Yolu Festivali sona erdi.

Kapadokya’nın eşsiz atmosferinde 1-9 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Nevşehir Kültür Yolu Festivali, konserden söyleşiye uzanan çok sayıda etkinlikle sona erdi. Vali Hüseyin Kök, yoğun katılımla tamamlanan festivalin kentin tarihi, kültürel, gastronomik ve doğal değerlerinin tanıtımına önemli katkı sunduğunu belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1-9 Ağustos arasında düzenlenen Nevşehir Kültür Yolu Festivali sona erdi. Festival kapsamında kentte söyleşi, konser gibi çok sayıda etkinlik gerçekleştirildi.

Valilik Fuaye Salonu’nda açıklamalarda bulunan Vali Hüseyin Kök, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy başta olmak üzere milletvekilleri ve kültür turizm ailesine teşekkür etti.

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök
Nevşehir Valisi Hüseyin Kök

Vali Kök, “Kapadokya’nın görkemli atmosferinde gerçekleştirilen, Nevşehir Kültür Yolu Festivalimizde aziz vatandaşlarımız ve kıymetli misafirlerimizle, büyük bir coşku içerisinde bir araya geldik. Yoğun bir katılımla tamamladığımız etkinlik; il, ilçe, belde ve köylerimizin tarihi, kültürel, gastronomik ve doğal zenginliklerinin ulusal ve uluslararası tanıtımının yanı sıra, şehrimizin marka değerini oldukça güçlendirdi. Tarih, kültür, sanat ve gastronomiyi buluşturan Kapadokya’nın eşsiz güzelliklerinde, daha nice Kültür Yolu Festivallerinde birlikte olmak dileğiyle” dedi.


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Başlıklar :NevşehirFestivalKültür Yolu
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