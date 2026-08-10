Sami Yusuf Türkiye'ye yeni 'Hasbi Rabbi' ile geliyor

3Z Organization ve WOVO organizasyonunda gerçekleştirilecek Türkiye konserlerine özel olarak kurgulanan ‘Kökler’ teması kapsamında Sami Yusuf, 23 ve 24 Eylül'de Ankara ATO Congresium'da, 27 ve 28 Eylül'de ise İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda sahne alacak.

Sami Yusuf'un Türkiye konserlerine ilişkin 10 Ağustos'ta özel bir sürprizin açıklanacağının duyurulması, sanatçının dinleyicileri arasında merak uyandırmıştı. Hafta boyunca sosyal medyada da gündeme gelen ve içeriğine ilişkin farklı tahminlerin yapıldığı sürprizin ayrıntıları belli oldu.

Geçtiğimiz yıl ‘İki Deniz Arasında’ temasıyla Yenikapı'da uzun bir aranın ardından Türkiye'deki dinleyicileriyle buluşan sanatçı, bu kez yalnızca Türkiye konserleri için hazırlanan ‘Kökler’ temasıyla sahneye çıkacak. Hafızalara kazınan eserlerinin yanı sıra kariyerinin farklı dönemlerinden seçtiği eserleri özgün düzenlemeler ve görsel prodüksiyon eşliğinde seslendirecek olan Sami Yusuf'un repertuvarındaki en dikkati çekici eserlerden biri ise Hasbi Rabbi olacak.

Sami Yusuf

Hasbi Rabbi yeni versiyonu ile sahnede

Sami Yusuf'un dünya genelinde geniş kitlelere ulaşan ve Türkiye'deki dinleyicileri tarafından da yıllardır ilgiyle takip edilen Hasbi Rabbi eserini yeniden seslendireceği öğrenildi.

Sanatçının kamuoyuyla paylaşılan son Hasbi Rabbi performans kayıtlarından biri Aralık 2016'da Dubai Opera'da gerçekleştirilen konsere dayanıyor. Sami Yusuf, böylece yaklaşık 10 yıl sonra eseri yeniden konser repertuvarına taşıyarak Türkiye'deki dinleyicileriyle buluşturacak.

Türkiye konserlerindeki performansı özel kılan bir diğer unsur ise eserin yıllar sonra aynı haliyle sahneye taşınmayacak olması. Edinilen bilgilere göre Sami Yusuf, Hasbi Rabbi’yi yeni müzikal dokunuşlarla yeniden ele alarak Türkiye'deki dinleyicilerinin karşısına çıkaracak. Eserin güncellenen hali de ilk kez Ankara ve İstanbul konserlerinde dinleyicilerle buluşacak.

Sami Yusuf

Geçen yıl da gündeme gelmişti

Sami Yusuf'un Türkiye'de en sevilen eserlerinden biri olan Hasbi Rabbi, geçtiğimiz yıl İstanbul'da gerçekleştirilen konserin ardından da dinleyiciler arasında gündeme gelmişti. Sanatçının eseri repertuvarına almaması sosyal medyada bazı dinleyiciler tarafından konuşulmuş, şarkının yeniden seslendirilmesine yönelik talepler dile getirilmişti.

Uzun süredir devam eden bu beklentiye Türkiye konserlerinde karşılık vermeye hazırlanan Sami Yusuf'un sevilen eserini yeni düzenlemesiyle yeniden sahneye taşıyacak olması konser serisinin en özel bölümlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Sanatçının yaklaşık 10 yıl sonra yeniden seslendireceği eserin güncellenen versiyonunu ilk kez Türkiye'de dinleyicilerle buluşturacak olması, “Kökler” konser serisinin en dikkat çekici sürprizlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Sami Yusuf

Sami Yusuf Türkiye konseri biletleri nereden alınır?

Sami Yusuf'un Türkiye konserlerinin biletleri Biletix, Biletinial ve Bubilet üzerinden satışta bulunuyor. Sınırlı kontenjan nedeniyle bazı kategorilerde biletlerin hızla tükendiği belirtilirken, organizasyon yetkilileri yoğun talep nedeniyle müzikseverlerin biletlerini erken temin etmelerini tavsiye ediyor.

Edinilen bilgilere göre konserlere yalnızca Türkiye'den değil, Amerika'dan Asya'ya dünyanın birçok farklı ülkesinden dinleyiciler de ilgi gösteriyor. Çok sayıda müzikseverin Türkiye'ye gelerek konser serisine katılmak üzere bilet satın aldığı öğrenilirken, konserlerin uluslararası ölçekte önemli bir kültürel buluşmaya dönüşmesi bekleniyor.

Türkiye'de geniş ve güçlü bir dinleyici kitlesine sahip Sami Yusuf'un Ankara ve İstanbul konserlerine yönelik ilginin, Hasbi Rabbi sürprizinin açıklanmasının ardından daha da artacağı belirtiliyor.

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