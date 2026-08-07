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Macron'un ziyaretiyle Suriye'ye iade edilmişlerdi: Tarihi eserler Şam Kalesi’nde sergilendi

Macron'un ziyaretiyle Suriye'ye iade edilmişlerdi: Tarihi eserler Şam Kalesi’nde sergilendi

23:47, 07/08/2026, Cuma
AA
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Macron'un ziyaretiyle Suriye'ye iade edilmişlerdi: Tarihi eserler Şam Kalesi’nde sergilendi

Suriye’nin başkenti Şam’da düzenlenen yaz festivali kapsamında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ziyaretiyle eş zamanlı olarak ülkeye iade edilen tarihi eserler Şam Kalesi’nde sergilendi. Yaklaşık 15 yıl önce kaçırılan ve aralarında Palmira’ya ait heykeller ile Roma dönemi eserlerinin bulunduğu sergi, uzun zaman sonra halka açılan kaleyi ziyaret eden Suriyelilerden yoğun ilgi gördü.

Suriye’nin başkenti Şam’da düzenlenen "yaz festivali"nde, Fransa’dan iade edilen tarihi eserler sergilendi.

Suriye’nin başkenti Şam’da düzenlenen "yaz festivali"nde, Fransa’dan iade edilen tarihi eserler sergilendi.

Yaklaşık 15 yıl önce kaçırılan Suriye'ye ait tarihi eserler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Şam ziyaretiyle eş zamanlı olarak bu ülkeye iade edilmişti.

Yaklaşık 15 yıl önce kaçırılan Suriye'ye ait tarihi eserler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Şam ziyaretiyle eş zamanlı olarak bu ülkeye iade edilmişti.

Festival kapsamında Şam Kalesi’ndeki Taht Salonu’nda Palmira’ya ait mezar heykelleri, kabartmalı yazıtlar ve Roma dönemine ait çeşitli eserler sergilendi.

Festival kapsamında Şam Kalesi’ndeki Taht Salonu’nda Palmira’ya ait mezar heykelleri, kabartmalı yazıtlar ve Roma dönemine ait çeşitli eserler sergilendi.

Sergiyi gezen Suriyeliler, uzun yıllar sonra ülkelerine dönen tarihi eserleri yakından görme fırsatı buldu. 

Sergiyi gezen Suriyeliler, uzun yıllar sonra ülkelerine dönen tarihi eserleri yakından görme fırsatı buldu.&nbsp;

Ziyaretçilerin tarihi eserlere yoğun ilgi gösterdiğini belirten festival yetkilisi Abdurrahman Amer, vatandaşların eserlerin geçmişi ve hikayeleri hakkında bilgi almaya çalıştığını söyledi. 

Ziyaretçilerin tarihi eserlere yoğun ilgi gösterdiğini belirten festival yetkilisi Abdurrahman Amer, vatandaşların eserlerin geçmişi ve hikayeleri hakkında bilgi almaya çalıştığını söyledi.&nbsp;

Şam Kalesi’nin uzun yılların ardından halka açılmasının başlı başına önemli bir gelişme olduğunu ifade eden Amer, “İnsanlar hayatlarında ilk kez bu kaleyi ziyaret ediyor. Bunun yanında, yıllar sonra ülkelerine dönen tarihi eserlerin yeniden Suriyelilerle buluşması büyük bir mutluluk ve heyecan oluşturuyor.” dedi. 

Şam Kalesi’nin uzun yılların ardından halka açılmasının başlı başına önemli bir gelişme olduğunu ifade eden Amer, “İnsanlar hayatlarında ilk kez bu kaleyi ziyaret ediyor. Bunun yanında, yıllar sonra ülkelerine dönen tarihi eserlerin yeniden Suriyelilerle buluşması büyük bir mutluluk ve heyecan oluşturuyor.” dedi.&nbsp;

Fransa’dan iade edilen eserlerin Suriyeliler açısından manevi önem taşıdığını dile getiren Amer, “Elhamdülillah, hakkımız geri döndü. Suriyeliler olarak, bize ait olan değerler yeniden bize ulaştı.” ifadelerini kullandı.

Fransa’dan iade edilen eserlerin Suriyeliler açısından manevi önem taşıdığını dile getiren Amer, “Elhamdülillah, hakkımız geri döndü. Suriyeliler olarak, bize ait olan değerler yeniden bize ulaştı.” ifadelerini kullandı.
Başlıklar :SuriyeŞamŞam Kalesitarihi eserlersergiiadeFransa
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