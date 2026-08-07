6 Şubat depremlerinde zarar gören Malatya Arkeoloji Müzesi yarın ziyarete açılıyor

Müzenin Tüm Bölümleri Yenilendi





Toplam 1.350 metrekare kapalı alan ve 1.150 metrekare peyzaj alanına sahip, bodrum ve zemin kat olmak üzere iki kattan oluşan Malatya Arkeoloji Müzesi’nde, restorasyon ve teşhir-tanzim çalışmaları kapsamında sergileme alanları ile idari bölümler yeniden düzenlenerek genişletildi.

Sergi salonları, idari birimler ve depolara yönelik zemin, duvar, tavan ve çatı uygulamaları gerçekleştirildi. Müzenin dış cephesi kaplama ve boya uygulamalarıyla yenilenirken çevre düzenlemesi ile iç mekân teşhir-tanzim çalışmaları da tamamlandı.



