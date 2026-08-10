Türk hat sanatının incelikleri anlatıldı
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Nevşehir Kültür Yolu Festivali’nde çeşitli atölyeler düzenlendi. Kapadokya Üniversitesi Ürgüp Fabrika Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen Hüsn-i Hat Atölyesi, katılımcılara Türk hat sanatının inceliklerini yakından tanıma ve uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı sundu. Çömlekçilik Atölyesi’nde ise, ham maddesi çamur olan ve Anadolu’da binlerce yıllık geçmişe sahip çömlekçilik sanatı, uygulamalı olarak tanıtıldı. Nevşehir Paşa Konağı Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen “Küçük Kalemler, Büyük Hayaller” başlıklı interaktif söyleşide, yazar Osman Aytekin minik okurlarla bir araya geldi.
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