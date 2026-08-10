Yıldırım’dan roman yarışması
Yıldırım Belediyesi, kültür ve sanat çalışmaları kapsamında edebiyatseverleri buluşturacak yeni bir yarışma başlattı.
Serbest konulu “Yıldırım Roman Yarışması” ile yeni kalemlerin keşfedilmesi ve ortaya çıkacak eserlerin gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor. Bursa’nın köklü tarihinden ilham alan yarışma, roman yazma hayali kuran ve kalemiyle edebiyat dünyasında iz bırakmak isteyenlere eserlerini ortaya koyma fırsatı sunacak. Yarışmaya katılmak isteyenler için son başvuru tarihi 30 Nisan 2027 olarak açıklandı. Birinciye 75 bin, ikinciye 50 bin, üçüncüye 25 bin, iki esere ise 10 bin teşvik ödülünün verileceği yarışmanın seçici kurulunda; Funda Özsoy E., Güray Süngü, Hakkı Özdemir, Harun Candan ve Özlem Fedai yer alıyor.
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