Türk Arpı Projesi Kanada’da tanıtıldı
04:00, 10/08/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Türk Arpı Projesi/Kanada
Türk Arpı Projesi, Kanada'nın Toronto şehrinde düzenlenen ve bini aşkın arp sanatçısını bir araya getiren One Harp World 2026 Kongresi'nde Türkiye'nin arp mirasını tanıttı.
Etkinliklerde çeng enstrümanının geçmişi, Türk müziğinin ezgi yapısı ve çağdaş Türk arp repertuvarı uluslararası müzik çevrelerine aktarıldı. Katılımcılar, konser, atölye ve sergiler aracılığıyla geleneksel Türk arpı hakkında bilgi edindi.
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Başlıklar :Türk Arpı projesiKanadaAktüel
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