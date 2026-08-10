Türk Arpı Projesi Kanada’da tanıtıldı

Nevşehir Kültür Yolu Festivali’nde lezzet yıldızları geçidi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Nevşehir Kültür Yolu Festivali, bu kez Kapadokya’nın eşsiz lezzetleriyle adından söz ettirdi. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) hayata geçirdiği “Lezzet Noktası” projesi kapsamında belirlenen 43 özel durak, gastronomi dünyasının yıldız isimlerini Nevşehir’de buluşturdu. Michelin yıldızlı şefler Zeynep Pınar Taşdemir ve Maksut Aşkar ile festivalin ev sahibi şefi Duran Özdemir, Kapadokya mutfağının peşine düştü; bölgenin en özel tatlarını yerinde deneyimledi. Şeflerden Nevşehir’e yolu düşeceklere ise lezzetli bir tavsiye geldi: Testi kebabı, Nevşehir tavası, ağpakla, tık tık mantı, kuru kaymak ve üzümden yapılan yöresel lezzetleri tatmadan dönmeyin.