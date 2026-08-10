Mahmud Derviş anısına şiir akşamı düzenlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Filistin direnişinin isimlerinden şair Mahmud Derviş’in vefat yıl dönümünde şiir ve müziğin buluştuğu bir anma programı düzenledi. “Mahmud Derviş Anısına Filistin Şiir Akşamı” programı, Sultanahmet’teki Turşucuzade Ahmet Muhtar Efendi Konağı Taş Odası Bahçesi’nde gerçekleştirildi. Programa Filistinli konuk şair ve Filistin Kültür Evi Müdürü Semir Atiye, Ahmed Seyyad ve Mustafa Matar da katıldı. Semir Atiye, açılış konuşmasında Filistin’in İstanbullulara selamlarını iletti ve ardından bir şiir okudu.

PROGRAMDA DERVİŞ’İN PORTRESİNİ ÇİZDİ

Açılış konuşmasının ardından gerçekleştirilen şiir dinletisinde, çağdaş şiirin temsilcileri, yönetmen, akademisyen ve sanatçı katılımcılar, Mahmud Derviş’in şiirlerinin yanı sıra kendi eserlerinden seçkiler sunarak Filistin’le dayanışma mesajı verdi. Program başında tuvale resim çizmeye başlayan Filistinli ressam çizdiği Mahmud Derviş portresini seyircilerle paylaştı. Ayrıca programa müzisyen Sedat Anar ile Selahattin Anar da santur dinletisiyle etkinliğe eşlik etti. Etkinlikte Türkiye’den Ömer Erdem, Ali Ayçil, Faysal Soysal, Bilgehan Tuğrul, Devrim Horlu, Gökçe Özel, Hüseyin Akın, Rıdvan Ardıç, Zeynep Arkan, Zeynep Karaca ve Zeynep Oktay şiirleriyle yer aldı.