Van'ın 25 yıllık ustanın bağlama aşkı 12 yaşında başladı: Yurt dışı siparişlerine yetişemiyor

KİŞİYE ÖZEL ÇALIŞIYORUM’





Atölyesinde tamamen el emeğiyle bağlama ürettiğini belirten Köksal Bayram, müşterilerinin istediği ses ve ağaç kalitesine göre özel üretim yaptığını söyledi. Genellikle ithal ağaçlar kullandığını ifade eden Bayram, "Artvin-Borçka'dan temin ettiğim ladin ağacını bağlamanın ses tahtasında kullanıyorum. Bağlamanın tekne kısmındaki diğer malzemeleri de yıllardır çalıştığım firmalardan temin ediyorum. Kişiye özel, sipariş üzerine çalışıyorum. İşimi kaliteli yaptığım için ister istemez kaliteli müzisyenler de beni buluyor. Almanya, Fransa, İngiltere ve Rusya gibi ülkelere gönderdiğim özel siparişler var" diye konuştu.





İLK TEŞVİK EDEN ÖĞRETMENİ





Müziğe olan ilgisini de sürdüren Köksal Bayram, uzun yıllar düğünlerde sahne aldığını belirterek, "Hiç unutmam, ilkokul çağlarında Çetin Hocam vardı. Müzik dersime girerdi. İlk sahneye çıkmama sebep olan da Çetin Hocam olmuştu. Bana sesimin güzel olduğunu söylemişti. Ben de bağlama üretiminden sonra düğünlere giderek hem bağlama çaldım hem şarkılar söyledim. Sonraki yıllarda TRT'deki bazı müzik programlarında sahne aldım. Ağaçla uğraşmam bana ayrı bir mutluluk veriyor. Enstrümanın dışında ağaçlar ile uğraşmak insana ayrı bir keyif verir. Ağaç çok iyi bir dosttur, insanoğlu gibi değil. Ağaç iki kere ölür. Bir kökünden kesildiği zaman, bir de suyu çekildiği zaman. Bu işi severek yapıyorum" ifadelerini kullandı.