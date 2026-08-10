Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
60 bin yıllık sır Türkiye'de ortaya çıktı: Mağaradan çıkan bulgu bilim dünyasını derinden sarsacak

60 bin yıllık sır Türkiye'de ortaya çıktı: Mağaradan çıkan bulgu bilim dünyasını derinden sarsacak

10:34, 10/08/2026, Pazartesi
Diğer
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
60 bin yıllık sır Türkiye'de ortaya çıktı: Mağaradan çıkan bulgu bilim dünyasını derinden sarsacak
Üçağızlı II Mağarası'nda yapılan kazılar

Türkiye’deki Üçağızlı II Mağarası’nda yürütülen kazılarda, Neandertal türü insanlar ile modern görünümlü insanların aynı bölgede 20 bin yılı aşkın süre boyunca yaşamış olabileceğine işaret eden bulgulara ulaşıldı. Her iki grubun da aynı tür deniz kabuklarını toplaması, aralarında ortak bir kültürel alışkanlık bulunabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Türkiye'nin güneyinde bulunan
Üçağızlı II Mağarası
, Afrika'dan Avrasya'ya geçiş güzergahı üzerinde yer alıyor. Beş yıl boyunca sürdürülen kazılarda, mağaranın 2 insan türü tarafından 20 bin yıldan uzun bir dönem boyunca kullanıldığı ortaya çıktı.

Türkiye, Fransa ve Japonya'dan araştırmacıların yürüttüğü çalışmada, iki insan grubunun benzer taş aletler kullandığı ve mağmanın doğal koşullarına benzer yöntemlerle uyum sağladığı belirlendi.

Aynı deniz kabuklarını toplamışlar

Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri ise deniz kabukları oldu. Neandertaller ve modern insanların aynı tür deniz kabuklarını özellikle topladığı tespit edildi.

Besin değeri neredeyse bulunmayan bu kabukların neden toplandığı kesin olarak bilinmiyor. Araştırmacılar, kabukların süs eşyası, takas amacıyla kullanılan nesneler ya da görünümleri nedeniyle değer verilen objeler olabileceğini değerlendiriyor.

Aynı kabuk türünün iki farklı insan grubu tarafından tercih edilmesi ise dikkat çekici bir ihtimali ortaya çıkardı. Buna göre Neandertaller ile modern insanlar arasında kültürel etkileşim yaşanmış veya bölgede ortak bir gelenek gelişmiş olabilir.

60 bin yıllık insan fosilleri bulundu

Mağarada ayrıca yaklaşık 50 bin ila 60 bin yıllık modern insan fosilleri ortaya çıkarıldı.

Araştırmacılara göre bu bulgular, ilk insanların Afrika dışına yayılmaya başladığı kritik dönemle örtüşüyor. Mağarada yaşam sürdüren insanların, günümüzde Afrika dışındaki nüfusların ortaya çıkmasına katkı sağlayan erken topluluklarla akraba olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Bir diğer ihtimal ise bu insanların daha erken bir göç dalgasına ait olması ve torunlarının Levant bölgesinde uzun süre yaşamış olması.

Kültürel etkileşim ihtimali

Üçağızlı II Mağarası'ndaki bulgular, 2 insan türünün uzun süre aynı coğrafyada karşılaşmış olabileceğine dair önemli ipuçları sunuyor.

Araştırmacılar iki grup arasında rekabet ve çiftleşmenin yanı sıra geleneklerin, zevklerin ve sembolik davranışların da paylaşılmış olabileceğini düşünüyor.

Mağaradaki aynı tür deniz kabuklarının kullanılması, Neandertaller ile modern insanların yalnızca aynı ortamı paylaşmadığını, bazı kültürel tercihler konusunda da birbirlerinden etkilenmiş olabileceklerini gösteriyor.

Bakan Gürlek Yazıcıoğlu ailesi ile görüştü
Gündem
Bakan Gürlek Yazıcıoğlu ailesi ile görüştü
Cephede dengeler altüst olabilir: Dev askeri sevkiyat iddiası
Dünya
Cephede dengeler altüst olabilir: Dev askeri sevkiyat iddiası
'Yürüyen para' İlkay Çiçek ihraçtan önce CHP'den istifa etti: 'Partim beni lekeledi'
Gündem
'Yürüyen para' İlkay Çiçek ihraçtan önce CHP'den istifa etti: 'Partim beni lekeledi'
İngiltere kesenin ağzını açtı: Elektrikli araç teknolojilerine dev destek
Ekonomi
İngiltere kesenin ağzını açtı: Elektrikli araç teknolojilerine dev destek

Başlıklar :neandertallermodern insanlarÜçağızlı Mağarasıtürkiye arkeolojiarkeolojik kazı
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026