60 bin yıllık sır Türkiye'de ortaya çıktı: Mağaradan çıkan bulgu bilim dünyasını derinden sarsacak
Türkiye’deki Üçağızlı II Mağarası’nda yürütülen kazılarda, Neandertal türü insanlar ile modern görünümlü insanların aynı bölgede 20 bin yılı aşkın süre boyunca yaşamış olabileceğine işaret eden bulgulara ulaşıldı. Her iki grubun da aynı tür deniz kabuklarını toplaması, aralarında ortak bir kültürel alışkanlık bulunabileceği ihtimalini gündeme getirdi.
Türkiye, Fransa ve Japonya'dan araştırmacıların yürüttüğü çalışmada, iki insan grubunun benzer taş aletler kullandığı ve mağmanın doğal koşullarına benzer yöntemlerle uyum sağladığı belirlendi.
Aynı deniz kabuklarını toplamışlar
Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri ise deniz kabukları oldu. Neandertaller ve modern insanların aynı tür deniz kabuklarını özellikle topladığı tespit edildi.
Besin değeri neredeyse bulunmayan bu kabukların neden toplandığı kesin olarak bilinmiyor. Araştırmacılar, kabukların süs eşyası, takas amacıyla kullanılan nesneler ya da görünümleri nedeniyle değer verilen objeler olabileceğini değerlendiriyor.
Aynı kabuk türünün iki farklı insan grubu tarafından tercih edilmesi ise dikkat çekici bir ihtimali ortaya çıkardı. Buna göre Neandertaller ile modern insanlar arasında kültürel etkileşim yaşanmış veya bölgede ortak bir gelenek gelişmiş olabilir.
60 bin yıllık insan fosilleri bulundu
Mağarada ayrıca yaklaşık 50 bin ila 60 bin yıllık modern insan fosilleri ortaya çıkarıldı.
Araştırmacılara göre bu bulgular, ilk insanların Afrika dışına yayılmaya başladığı kritik dönemle örtüşüyor. Mağarada yaşam sürdüren insanların, günümüzde Afrika dışındaki nüfusların ortaya çıkmasına katkı sağlayan erken topluluklarla akraba olma ihtimali üzerinde duruluyor.
Bir diğer ihtimal ise bu insanların daha erken bir göç dalgasına ait olması ve torunlarının Levant bölgesinde uzun süre yaşamış olması.
Kültürel etkileşim ihtimali
Üçağızlı II Mağarası'ndaki bulgular, 2 insan türünün uzun süre aynı coğrafyada karşılaşmış olabileceğine dair önemli ipuçları sunuyor.
Araştırmacılar iki grup arasında rekabet ve çiftleşmenin yanı sıra geleneklerin, zevklerin ve sembolik davranışların da paylaşılmış olabileceğini düşünüyor.
Mağaradaki aynı tür deniz kabuklarının kullanılması, Neandertaller ile modern insanların yalnızca aynı ortamı paylaşmadığını, bazı kültürel tercihler konusunda da birbirlerinden etkilenmiş olabileceklerini gösteriyor.
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