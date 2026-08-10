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Cephede dengeler altüst olabilir: Dev askeri sevkiyat iddiası

Cephede dengeler altüst olabilir: Dev askeri sevkiyat iddiası

10:04, 10/08/2026, Pazartesi
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Cephede dengeler altüst olabilir: Dev askeri sevkiyat iddiası
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya’da bulunan Kuzey Kore askerlerine ilişkin yeni bir değerlendirmede bulundu. Zelensky, Rusya’ya gönderilen Kuzey Kore askerlerinin sayısının 50 bine kadar çıkabileceğini öne sürdü.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 5. yılına yaklaştı.

Ukrayna lideri Vladimir Zelensky, hava savunma sistemleri eksikliğine dikkat çekerek Güney Kore'den destek talebinde bulundu.

Zelensky, Kuzey Kore'nin modern savaş deneyimi kazanacağını ve Rusya'dan askeri teknoloji alacağını belirtti.

Kuzey Kore askeri sayısını artırıyor

Ukrayna askeri istihbarat yetkilileri, Kuzey Kore'ye ait bir füze birliğinin Rusya'nın batısına intikal etmeye başladığını bildirdi.

Söz konusu birliğin 120 balistik füze ve 6 fırlatıcı araçla donatılabileceği kaydedildi.

Zelensky, Kuzey Kore'nin daha önce Kursk bölgesine 14 bin civarında asker gönderdiğini, bu sayının yakın zamanda 50 bine ulaşacağını söyledi.

Ayrıca Pyongyang yönetiminin Rusya'ya milyonlarca mühimmat, balistik füze ve roketatar sistemi sağladığı belirtildi.

Karşılıklı saldırılar devam ediyor

Harkiv'in Saltivskyi bölgesindeki bir konuta düzenlenen Rus füze saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Odesa'daki saldırılarda enerji altyapısı, liman ve konutlar zarar gördü. Dnipro'da Dünya Sağlık Örgütü'ne ait bir tıbbi malzeme deposu vurularak imha edildi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sağlık tesislerine yönelik saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.

Rusya tarafı ise Ukrayna dronlarının Belgorod bölgesinde 5 kişinin ölümüne, 24 kişinin yaralanmasına yol açtığını açıkladı.

Ukrayna dronlarının Novorossiysk kentindeki ticari tesisleri ve bir konutu hedef aldığı bildirildi.

İHA'lar komşu ülkelere düştü

Ukrayna'ya ait olduğu değerlendirilen bir drone'un Bulgaristan hava sahasına girdikten sonra patlaması üzerine Sofya yönetimi, Ukrayna Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili olarak iki ülke yetkililerinin temas halinde olduğu açıklandı. Moldova'nın Crocmaz köyü yakınlarında da bir askeri drone'a ait enkaz parçaları bulundu.

İngiltere'den hava savunma çağrısı

İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting, müttefik ülkelere kış mevsimi öncesinde Ukrayna'nın hava savunma kapasitesini artırma çağrısında bulundu.

Papa Leo ise duası öncesinde yaptığı konuşmada Ukrayna ve Rusya'da sivillerin hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek taraflara sivil hedeflere yönelik saldırıları durdurma çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre savaşta şu ana kadar 16 binden fazla sivil yaşamını yitirdi.


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Başlıklar :kuzey korerusyaukraynavladimir zelenskygüney kore
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