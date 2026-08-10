Pakistan'dan üçlü ittifak açıklaması: Mekke Anlaşması tamamen savunma amaçlı

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'yla ilgili açıklamada bulundu. Anlaşmanın, üç ülkenin liderleri ve halkları arasındaki kardeşlik ilişkilerinin derinliğini yansıttığını kaydeden Dar, çok boyutlu güvenlik sorunlarına çözüm bulma ve bölgesel refahı artırma arzusuyla taraflar arasında yıllardır süren görüşmeler ile koordinasyonun altını çizdi. Dar, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın, imzacı ülkeler arasındaki ve diğer ülkeler veya kuruluşlarla yapılan ikili ya da çok taraflı anlaşmaları yürürlükten kaldırmayacağını veya değiştirmeyeceğini belirtti.

Anlaşma kapsamında, bu üç ülkeden ‘herhangi birine yönelik herhangi dış silahlı saldırının’ Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51’inci maddesiyle tutarlı olarak ‘tümüne yönelik bir saldırı’ kabul edileceğini aktaran Dar, “Mekke Anlaşması nitelik olarak tamamen savunma amaçlıdır. Herhangi bir ülke hedef alınmamaktadır ve tek amacı, geniş bölgede barış, istikrar ile refaha yönelik devam eden çabalarımızı daha da güçlendirmektir. Mekke Anlaşması, temel ilkelerini benimsemeye ve farklılıkları karşılıklı saygı, iş birliği ve barışçıl yollarla çözmeye istekli olan herhangi bir bölge ülkesine açıktır” ifadelerini kullandı.

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