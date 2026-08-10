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Pezeşkiyan ile görüştü: İran Mücteba'nın görüntüsünü yayınladı

Pezeşkiyan ile görüştü: İran Mücteba'nın görüntüsünü yayınladı

04:00, 10/08/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Pezeşkiyan ile görüştü: İran Mücteba'nın görüntüsünü yayınladı
Mücteba Hamaney Pezeşkiyan ile görüştü.

ABD saldırılarında öldüğü ya da yaralandığı şeklinde spekülasyonlar yapılan ve hiç ortada görünmeyen İran dini lideri Mücteba Hamaney’in görüntüleri yayınlandı. Videoda Hamaney’in İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile bir araya geldiği ve birkaç kişiyle konuştuğu görülüyor. Görüntülerin ne zaman çekildiğine dair bir bilgi paylaşılmadı.

İran, ülkenin dini lideri Mücteba Hamaney'in sağlık durumuna ilişkin spekülasyonların artması üzerine, Hamaney'in daha önce kamuoyuyla paylaşılmamış görüntülerinin yer aldığı bir videoyu yayınladı. Görüntüler Hamaney'in İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldiği toplantıdan kısa süre sonra kamuoyuyla paylaşıldı. Yarı resmi Mehr Haber Ajansı'nın yayınladığı videoda, Hamaney'in çevresinde bulunan birkaç kişiyle konuşma halinde olduğu görülüyor. Ajans, görüntülerin nerede ve ne zaman kaydedildiğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı. Görüntüler daha sonra İran devlet televizyonu IRIB tarafından da yayınlandı. Hamaney'in Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldiği belirtildi. Toplantıda ülkenin karşı karşıya olduğu güncel zorlukların ele alındığı ifade edildi.

Geçim meselesi konuşuldu

Görüşmede, halkın geçim ihtiyaçları, ABD ile yaşanan askeri çatışma ve yabancı ortaklarla ekonomik etkileşim konularının masaya yatırıldığı belirtildi. Pezeşkiyan'ın görevdeki üçüncü yılına başladığı dönemde gerçekleşen toplantı, liderlik ile yürütme organı arasındaki koordinasyonu göstermesi açısından önem taşıyor. Mücteba Hamaney, babası Ali Hamaney'in 28 Şubat'ta ABD-İsrail ortak hava saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından mart ayı başında İran'ın yeni lideri olarak seçilmişti. Seçildiği günden bu yana kamuoyu önüne hiç çıkmayan Hamaney'in bu görüntüleri, liderlik makamından gelen nadir bir iletişim çalışması olarak kaydedildi.

İsrail: Anlaşma istemiyoruz

  • İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, ABD ile İran arasında bir anlaşmaya varılmamasının Tel Aviv için daha iyi olacağını belirtti. Kanal 14 televizyonuna konuşan Enerji Bakanı Cohen, Hürmüz Boğazı üzerine ABD ile görüşmeler yürüten İran'a ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Cohen, "Bence bizim açımızdan bir anlaşma olmaması daha iyi olur. İran'a baskı yapmaya devam edebiliriz" dedi. Öte yandan İsrail’de yayın yapan Kanal 13 televizyonunun haberinde, Tel Aviv yönetiminin ABD olmaksızın İran'a saldırı düzenleme ihtimalini hâlâ masada tuttuğu belirtildi.

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Başlıklar :İranMücteba Hamaneypezeşkiyan
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