Sekiz binada 170 cenaze var

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten itibaren başlayan ağır bombardımanı sonucu yıkılan evlerin enkazında kalan cenazelere ulaşma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Çalışmalar kapsamında İsrail saldırısında tamamen yıkılan 8 binanın enkazında yapılan araştırma ve incelemeler sonucu, enkaz altında 170 cenazenin olduğu değerlendirildi. Söz konusu binaların enkazı altında kalan cenazelere ulaşmak için çalışmaların başlatıldığı aktarıldı. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, 1 Ağustos'ta ekiplerin, Gazze kentinde yaklaşık iki hafta süren 136 saatlik zorlu arama çalışmaları sonucunda 40'ı çocuk, 38'i kadın ve 7'si engelli 112 Filistinlinin naaşının ve kalıntılarının çıkarıldığını bildirmişti. Ekip sorumlusu Muhammed Ebu Dan, enkaz altında kaybolan 157 kişinin naaşına ulaşılamadığını, bu kişilerin akıbetine ilişkin herhangi bir ize rastlanmadığını ifade etmişti. İsrail ordusunun Kasım 2023'te Gazze kentinin Sabra Mahallesi'nde Hasayine ve Ebu Şeria ailelerinin yaşadığı bölgeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden ve yaklaşık 3 yıl sonra enkaz altından çıkarılan 112 Filistinli, bölgede düzenlenen geniş katılımlı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanmıştı.

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