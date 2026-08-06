Keşm Adası'nda patlama sesleri duyuldu
23:01, 06/08/2026, Perşembe
AA
İran basını, Hürmüz Boğazı girişinde düşman hedeflerine saldırı düzenlendiğini duyurdu
İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası çevresinde patlama sesleri yükselirken, İran basını stratejik noktadaki düşman hedeflerine operasyon düzenlendiğini duyurdu.
İran basını, Hürmüz Boğazı girişinde
saldırı düzenlendiğini bildirdi.
"düşman hedeflerine"
İran basınında yer alan haberlere göre, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası'ndan patlama sesleri duyuldu.
Tesnim Haber Ajansı, ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, yerel saatle 21.40 sularında duyulan patlama seslerinin
kaynaklandığını yazdı.
"Hürmüz Boğazı'nın girişinde düşman hedeflerine yapılan operasyondan"
Haberde, söz konusu saldırıya ilişkin kamuoyunun bilgilendirileceği aktarıldı.
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Başlıklar :İranSaldırıHürmüz Boğazı
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