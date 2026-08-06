Suriye’de minibüse bombalı saldırı: Ölü ve yaralı var
Suriye'nin başkenti Şam'ın Ceramana Mahallesi'nde bir yolcu minibüsüne yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, saldırganın kimliğine ilişkin ilk ipuçlarına ulaşıldığı öne sürüldü.
Suriye’nin başkenti Şam’ın Ceramana Mahallesi’nde meydana gelen şiddetli patlamada iki kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.
Tuzaklanan EYP infilak etti
Suriye resmi haber ajansı SANA'da yer alan haberde, başkent Şam'ın Ceramana Mahallesi'nde bir minibüse tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettiği belirtildi.
Ölü ve yaralılar var
Suriye devlet televizyonu El-İhbariye de Ceramana Mahallesi'nde bir yolcu otobüsüne tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğunu aktardı.
El-İhbariye'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı açıklamasında Ceramana Mahallesi'ndeki patlamanın ardından bölgedeki hastanelerde hazırlıkların üst seviyeye çıkarıldığı ifade edildi.
Patlamada yaralanan 7 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı, olayda yaşamını yitirenlere ait kopmuş uzuvların çevreden toplandığı belirtildi.
"Saldırganın kimliğine ilişkin ilk ipucuna ulaşıldı"
Suriye Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, araca yerleştirilen el yapımı patlayıcı düzeneğin infilak etmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı bildirildi. Olaya ilişkin soruşturma sürerken, yerel kaynaklar güvenlik güçlerinin saldırganın kimliğine ilişkin ilk ipucuna ulaştığını iddia etti.
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