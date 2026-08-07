Suriye, Gazze ve Lübnan'a oy sandığı
İsrail Ordu Radyosu’nun haberine göre, işgalci İsrail ordusu, askerlerin oy kullanabilmeleri için 27 Ekim’de yapılacak seçimler öncesi Gazze, Lübnan ve Suriye’de işgal ettiği bölgelerde oy kullanma merkezleri kuracak.
Hazırlıkların Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in emriyle başladığına vurgu yapılan haberde, “Bu yıllardır görülmemiş bir durum” değerlendirmesi yapıldı. ABD yönetiminin son dönemde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya Lübnan ve İsrail’deki kuvvetlerini çekmesi için baskı yaptığı iddia ediliyordu. Gazze’de ise Hamas’ın silah bırakma planlamasını içeren bir anlaşmayı onaylamasının ardından İsrail kuvvetlerinin Gazze’den çekilmesi bekleniyordu. Bu bölgelerde seçim sandıkları kurma hazırlıkları yapılması, işgal ordusunun yakın zamanda bu bölgelerden çekilme niyetinin olmadığını gösterdiği yorumları yapılıyor.
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