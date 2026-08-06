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Olası sabotajın faili İsrail’dir!

Olası sabotajın faili İsrail’dir!

Saliha Engin
04:00, 06/08/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Olası sabotajın faili İsrail’dir!
Filistin Kara Konvoyu.

Filistin halkına destek vermek ve Gazze’de yaşanan insani drama dikkat çekmek amacıyla Srebrenitsa’dan yola çıkan Uluslararası Filistin Konvoyu, Türkiye etabını sürdürüyor.

30 ülkeden aktivistin yer aldığı konvoy, dün Niğde ve Adana’da vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Düzenlenen programlarda Gazze’deki katliamlar ile Batı Şeria’da artan İsrail baskısına dikkat çekilirken, uluslararası topluma daha güçlü adım atma çağrısı yapıldı.

NİĞDE’DEN ADANA’YA DESTEK SELİ

Konvoyun Niğde’deki ilk durağı Kent Ormanı ve Muradiye Camii oldu. Burada düzenlenen programlarda Filistin halkıyla dayanışma mesajları verildi. Daha sonra Adana’ya geçen konvoy, Öğretmenler Bulvarı’nda Filistin bayrakları taşıyan vatandaşlar tarafından karşılandı. Merkez Park ve Sabancı Merkez Camii çevresinde düzenlenen mitinge çok sayıda kişi katıldı. Konvoyun bugün sabah namazının ardından Kahramanmaraş ve Gaziantep’e hareket etmesi bekleniyor.

İSRAİL'İN RAPORUNA TEPKİ

Konvoy organizasyonu, 30 Temmuz’da İstanbul Başakşehir’de düzenlenen karşılama programının, İsrail kaynaklı "Weekly Restricted Report: Anti-Israel Protest Forecast, 30 Temmuz-6 Ağustos 2026” başlıklı açık istihbarat raporunda tarih, saat, koordinat ve organizatör bilgileriyle birlikte “yüksek risk” kategorisinde yer almasına sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, konvoyun tek amacının Gazze’de süren soykırıma, Batı Şeria’da artan işgale ve Filistinli esirlere yönelik uygulamalara dikkat çekmek olduğu belirtilerek, etkinliğin koordinatlarıyla birlikte hedef gösterilmesinin güvenlik kaygısından çok farklı bir niyet taşıdığı ifade edildi.

BU BİR TEHDİT İLANIDIR

Açıklamada, “Şiddetsiz ve uluslararası bir topluluğun tehdit unsuru olarak gösterilmesi, Siyonist işgal rejiminin uluslararası alanda yalnızlaşma korkusunun göstergesidir” denildi. Konvoy organizasyonu, raporun olası provokasyon ve saldırılar için zemin hazırladığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Konvoyumuzun bu şekilde raporlanması, olası sabotaj, manipülasyon, saldırı ve tehditlerin kavramsal bir ön hazırlığıdır. Şimdiden ilan ediyoruz ki Filistin Konvoyu’na yönelik her türlü engellemenin, karalamanın ve sabotaj girişiminin faili faşist Siyonist İsrail'dir."


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Başlıklar :Filistinkara konvoyuSrebrenitsaGazze
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