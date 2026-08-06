Suikast timindeki herkes FETÖ'cüydü

15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast girişiminde bulunan timin üyesi eski Yüzbaşı Burkay Karatepe o geceyi anlattı. Karatepe, Marmaris’te toplandıklarında timin başındaki Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmez ve Binbaşı Şükrü Seymen’in “Hizmetten olmayan var mı?” diye sorduğunu ancak kimsenin aksini söylemediğini anlattı. Timin başındaki Sönmezateş, “Ben darbeciyim ama FETÖ’cü değilim” iddiasında bulunmuştu.