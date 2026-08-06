Suikast timindeki herkes FETÖ'cüydü
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 6 Ağustos 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Suikast timindeki herkes FETÖ'cüydü
15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast girişiminde bulunan timin üyesi eski Yüzbaşı Burkay Karatepe o geceyi anlattı. Karatepe, Marmaris’te toplandıklarında timin başındaki Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmez ve Binbaşı Şükrü Seymen’in “Hizmetten olmayan var mı?” diye sorduğunu ancak kimsenin aksini söylemediğini anlattı. Timin başındaki Sönmezateş, “Ben darbeciyim ama FETÖ’cü değilim” iddiasında bulunmuştu.
Yangın tedbiri etkili oldu
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede başarının güçlendirilen müdahale kapasitesiyle sağlandığını söyledi. Ülke genelinde bilinçlendirme çalışması yürütüldüğünü belirten Yumaklı, köy ve mahallelerde düzenlenen eğitimlerle vatandaşların yangınlara karşı daha bilinçli hale getirildiğini vurguladı.
Avantaj Fenerbahçe'de
Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki ilk maçında sahasında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı konuk eden Fenerbahçe, Talisca ve yenilerinden Greenwood ile sonuca gitti. Sarı-lacivertliler, haftaya deplasmanda yapacağı rövanş için avantajı kaptı.
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