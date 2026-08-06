Şefkat Eli Gazze’deki çadır kentleri ilaçlıyor
Aylar süren saldırılar nedeniyle altyapının büyük ölçüde çöktüğü Gazze'de, yaz sıcaklarıyla birlikte artan salgın hastalık riskine karşı Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği çadır kentlerde kapsamlı ilaçlama çalışması başlattı.
Dernek, bir aylık eğitimin ardından oluşturduğu 100 kişilik profesyonel ekiple sivrisinek ve zararlı haşerelere karşı düzenli ilaçlama yapıyor.
İLAÇLAMANIN SÜRMESİ İÇİN DESTEK ŞART
Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği Gazze Temsilcisi Hani Thuria, özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalar için ciddi risk oluşturan haşerelere karşı yürütülen çalışmanın halk sağlığı açısından hayati önem taşıdığını söyledi. Çadırların çevresi, ortak kullanım alanları ve atık noktalarının belirli aralıklarla ilaçlandığını belirten Thuria, ilaçlama faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için ilaç, ekipman, koruyucu malzeme ve yakıt desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade etti. Thuria, projenin başından bu yana çok sayıda çadır kampta kapsamlı ilaçlama yaptıklarını anlattı: “Bu çalışma tek seferlik değil, belirli periyotlarla aynı bölgelerde tekrarlanıyor. Kamplarda yaşayan ailelerden olumlu geri dönüşler alıyoruz. Özellikle çocukların geceleri daha rahat uyuyabildiğini ve sinek yoğunluğunun belirgin şekilde azaldığını ifade ediyorlar.”
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