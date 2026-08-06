Kudüs’te en tehlikeli aşamadayız

İşgalci İsrail Kudüs’te ve Batı Şeria’da işgalini genişletirken Filistin Dışişleri ve Gurbetçilerden Sorumlu Devlet Bakanı Farsin Şahin, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Kudüs ve Kutsal Mekanları Destekleme Bakanlar Toplantısı'nda konuşan Bakan Şahin, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımla eş zamanlı olarak Kudüs ve Batı Şeria'da saldırı ve ihlallerini artırdığına dikkati çekti. Şahin, Kudüs’ün, İsrail saldırılarının en tehlikeli aşamasıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. İsrail'in Kudüs'teki ihlal ve uygulamalarının önüne geçilmesi için uluslararası toplumun harekete geçmesi çağrısında bulunan Şahin, Kudüs'ün korunması ve Filistinlilerin topraklarında tutunabilmeleri için net uygulama mekanizmaları içeren bir "ortak kurtarma planına" ihtiyaç olduğunu vurguladı.

İSRAİL BEDEL ÖDEMEYECEĞİNE GÜVENİYOR

Filistin halkının Gazze'de soykırıma maruz kaldığını ifade eden Şahin, işgal altındaki Kudüs'te ise yasa dışı yerleşim politikalarını hayata geçirme adımlarının hız kazandığına işaret etti. İsrail'den hesap sorulmadığı için 70 yıldır Kudüs'te trajedilerin yaşandığını dile getiren Şahin, "Bugün değişen şey, bu politikaların uygulanma hızı ve İsrail'in herhangi bir siyasi, diplomatik veya ekonomik bedel ödemeyeceğine olan güvenidir" dedi. Doğu Kudüs'ün işgal altındaki Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu dikkat çeken Şahin, İsrail'in Kudüs üzerinde iddia edilen egemenliğini tanıma veya bunu meşrulaştırma girişimlerinin tamamının uluslararası hukuk uyarınca geçersiz olduğunu kaydetti.

KUDÜS’Ü KORUMAK ULUSLARARASI SORUMLULUK

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de toplantıda yaptığı konuşmada, soykırımcı İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da sürdürdüğü ihlallere dikkati çekti. İşgal edilmiş topraklar üzerinde işgalcinin egemen olamayacağını belirten Safedi, "Mescid-i Aksa, tüm alanıyla Müslümanlara mahsus bir ibadet yeridir. İsrail, kutsalların mahremiyetini ihlal ediyor ve ibadet özgürlüğünü kısıtlıyor" diye konuştu. Kudüs'ün egemenliğinin Filistin'e ait olduğunu vurgulayan Safedi, Ürdün Haşimi Krallığı'nın Mescid-i Aksa üzerindeki vesayetine işaret ederek, "Kudüs'ün ve kutsal mekanların korunması ise Arap ve Müslüman ülkelerin yanı sıra uluslararası bir sorumluluktur" dedi.

ŞEHRİN KİMLİĞİNİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIYOR

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da konuşmasında İsrail'in Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünü değiştirmeye yönelik ihlallerini sürdürdüğünü dile getirdi. İsrail'in barış anlaşmasına karşı doğrudan meydan okuyacak şekilde Gazze'de ihlallerini sürdürmesini kınayan Bin Ferhan, şunları kaydetti: "Mescid-i Aksa dahil olmak üzere Kudüs'ün kesintisiz ihlallere maruz kaldığı bir dönemde toplanmış durumdayız. İsrail'in devam eden ihlalleri, Kudüs'ün mevcut tarihi ve hukuki durumunu değiştirmeyi, şehrin kimliğini, Arap, İslam ve Hristiyan yapılarını zayıflatmayı amaçlıyor."

FİLİSTİN DAVASI HASSAS BİR DÖNEMDE

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ise Filistin davasının son derece hassas bir dönemden geçtiğini, Filistin ulusal projesini zayıflatmaya yönelik girişimlerin sürdüğünü, buna paralel olarak İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetlerini artırdığını ifade etti. Attaf, İsrail'in "Büyük İsrail" olarak nitelendirdiği projeyi hayata geçirmeyi hedeflediğini belirterek, bu kapsamda Kudüs'ün tarihi, hukuki ve demografik yapısını değiştirmeye yönelik uygulamalarının uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı olduğunu vurguladı. Cezayir'in Kudüs'ün korunmasına yönelik yaklaşımının üç temel önceliğe dayandığını kaydeden Attaf, kentin tarihi kimliği, hukuki statüsünü değiştirmeyi amaçlayan tek taraflı adımlara karşı diplomatik çabaların artırılması gerektiğini söyledi. Amman'daki "Kudüs ve Kutsal Mekanları Destekleme Bakanlar Toplantısı"na, Türkiye ve Ürdün'ün yanı sıra Filistin, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar, Endonezya, Bahreyn, Irak, Fas, Tunus, Cezayir, Somali ve Malezya'dan üst düzey yetkililer ile Arap Birliği Genel Sekreteri katıldı.

Fidan'dan Amman'da Aksa mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen "Kudüs ve Kutsal Mekanları Destekleme Bakanlar Toplantısı"na katıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Fidan, "İran-ABD krizinin hiçbir zaman dikkatlerini Filistin meselesinden çevirmediğini" vurguladı. İslam ülkelerinin toplantıda hem endişelerini hem kızgınlıklarını ortaya koyduğunu ifade eden Fidan, "Türkiye olarak Mescid-i Aksa'yı kendi kutsalımız olarak görüyoruz. Buraya yapılacak her türlü tecavüzü değerlerimize yapılmış olarak kabul ediyoruz" dedi. Fidan, açıklamasında ayrıca toplantıda Mescid-i Aksa konusunda bir dayanışma mesajı verildiğinin de altını çizdi. Fidan ayrıca, Gazze'deki Barış Planı'na yönelik İsrail'in ortaya koyduğu kural tanımazlığın ele alınarak kararlar alındığı bilgisini verdi.

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