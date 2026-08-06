Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Kudüs’te en tehlikeli aşamadayız

Kudüs’te en tehlikeli aşamadayız

04:00, 06/08/2026, Perşembe
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Kudüs’te en tehlikeli aşamadayız
Mescid-i Aksa

Ürdün'de düzenlenen "Kudüs ve Kutsal Mekanları Destekleme Bakanlar Toplantısı"nda konuşan Filistin, Ürdün, Suudi Arabistan ve Cezayirli yetkililer, İsrail'in Kudüs ve Batı Şeria'daki uygulamalarına tepki göstererek uluslararası topluma acil harekete geçme çağrısında bulundu. Filistin Dışişleri Bakanı Şahin, işgal altındaki Kudüs'ün İsrail saldırılarının en tehlikeli aşamasıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

İşgalci İsrail Kudüs’te ve Batı Şeria’da işgalini genişletirken Filistin Dışişleri ve Gurbetçilerden Sorumlu Devlet Bakanı Farsin Şahin, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Kudüs ve Kutsal Mekanları Destekleme Bakanlar Toplantısı'nda konuşan Bakan Şahin, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımla eş zamanlı olarak Kudüs ve Batı Şeria'da saldırı ve ihlallerini artırdığına dikkati çekti. Şahin, Kudüs’ün, İsrail saldırılarının en tehlikeli aşamasıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. İsrail'in Kudüs'teki ihlal ve uygulamalarının önüne geçilmesi için uluslararası toplumun harekete geçmesi çağrısında bulunan Şahin, Kudüs'ün korunması ve Filistinlilerin topraklarında tutunabilmeleri için net uygulama mekanizmaları içeren bir "ortak kurtarma planına" ihtiyaç olduğunu vurguladı.

İSRAİL BEDEL ÖDEMEYECEĞİNE GÜVENİYOR

Filistin halkının Gazze'de soykırıma maruz kaldığını ifade eden Şahin, işgal altındaki Kudüs'te ise yasa dışı yerleşim politikalarını hayata geçirme adımlarının hız kazandığına işaret etti. İsrail'den hesap sorulmadığı için 70 yıldır Kudüs'te trajedilerin yaşandığını dile getiren Şahin, "Bugün değişen şey, bu politikaların uygulanma hızı ve İsrail'in herhangi bir siyasi, diplomatik veya ekonomik bedel ödemeyeceğine olan güvenidir" dedi. Doğu Kudüs'ün işgal altındaki Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu dikkat çeken Şahin, İsrail'in Kudüs üzerinde iddia edilen egemenliğini tanıma veya bunu meşrulaştırma girişimlerinin tamamının uluslararası hukuk uyarınca geçersiz olduğunu kaydetti.

KUDÜS’Ü KORUMAK ULUSLARARASI SORUMLULUK

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de toplantıda yaptığı konuşmada, soykırımcı İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da sürdürdüğü ihlallere dikkati çekti. İşgal edilmiş topraklar üzerinde işgalcinin egemen olamayacağını belirten Safedi, "Mescid-i Aksa, tüm alanıyla Müslümanlara mahsus bir ibadet yeridir. İsrail, kutsalların mahremiyetini ihlal ediyor ve ibadet özgürlüğünü kısıtlıyor" diye konuştu. Kudüs'ün egemenliğinin Filistin'e ait olduğunu vurgulayan Safedi, Ürdün Haşimi Krallığı'nın Mescid-i Aksa üzerindeki vesayetine işaret ederek, "Kudüs'ün ve kutsal mekanların korunması ise Arap ve Müslüman ülkelerin yanı sıra uluslararası bir sorumluluktur" dedi.

ŞEHRİN KİMLİĞİNİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIYOR

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da konuşmasında İsrail'in Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünü değiştirmeye yönelik ihlallerini sürdürdüğünü dile getirdi. İsrail'in barış anlaşmasına karşı doğrudan meydan okuyacak şekilde Gazze'de ihlallerini sürdürmesini kınayan Bin Ferhan, şunları kaydetti: "Mescid-i Aksa dahil olmak üzere Kudüs'ün kesintisiz ihlallere maruz kaldığı bir dönemde toplanmış durumdayız. İsrail'in devam eden ihlalleri, Kudüs'ün mevcut tarihi ve hukuki durumunu değiştirmeyi, şehrin kimliğini, Arap, İslam ve Hristiyan yapılarını zayıflatmayı amaçlıyor."

FİLİSTİN DAVASI HASSAS BİR DÖNEMDE

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ise Filistin davasının son derece hassas bir dönemden geçtiğini, Filistin ulusal projesini zayıflatmaya yönelik girişimlerin sürdüğünü, buna paralel olarak İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetlerini artırdığını ifade etti. Attaf, İsrail'in "Büyük İsrail" olarak nitelendirdiği projeyi hayata geçirmeyi hedeflediğini belirterek, bu kapsamda Kudüs'ün tarihi, hukuki ve demografik yapısını değiştirmeye yönelik uygulamalarının uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı olduğunu vurguladı. Cezayir'in Kudüs'ün korunmasına yönelik yaklaşımının üç temel önceliğe dayandığını kaydeden Attaf, kentin tarihi kimliği, hukuki statüsünü değiştirmeyi amaçlayan tek taraflı adımlara karşı diplomatik çabaların artırılması gerektiğini söyledi. Amman'daki "Kudüs ve Kutsal Mekanları Destekleme Bakanlar Toplantısı"na, Türkiye ve Ürdün'ün yanı sıra Filistin, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar, Endonezya, Bahreyn, Irak, Fas, Tunus, Cezayir, Somali ve Malezya'dan üst düzey yetkililer ile Arap Birliği Genel Sekreteri katıldı.

Fidan'dan Amman'da Aksa mesajı

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen "Kudüs ve Kutsal Mekanları Destekleme Bakanlar Toplantısı"na katıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Fidan, "İran-ABD krizinin hiçbir zaman dikkatlerini Filistin meselesinden çevirmediğini" vurguladı. İslam ülkelerinin toplantıda hem endişelerini hem kızgınlıklarını ortaya koyduğunu ifade eden Fidan, "Türkiye olarak Mescid-i Aksa'yı kendi kutsalımız olarak görüyoruz. Buraya yapılacak her türlü tecavüzü değerlerimize yapılmış olarak kabul ediyoruz" dedi. Fidan, açıklamasında ayrıca toplantıda Mescid-i Aksa konusunda bir dayanışma mesajı verildiğinin de altını çizdi. Fidan ayrıca, Gazze'deki Barış Planı'na yönelik İsrail'in ortaya koyduğu kural tanımazlığın ele alınarak kararlar alındığı bilgisini verdi.

Filistin Konvoyu Kahramanmaraş ve Gaziantep'te halkla buluşuyor
Hayat
Filistin Konvoyu Kahramanmaraş ve Gaziantep'te halkla buluşuyor
Gazze'de can kaybı 73 bin 381'e çıktı
Dünya
Gazze'de can kaybı 73 bin 381'e çıktı
Gazze'de iki aile 112 cenaze
Dünya
Gazze'de iki aile 112 cenaze

Başlıklar :KudüsİsrailMescid-i Aksa
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026