Sürgün için Kudüs’ü kuşatıyor

Filistinli Esirler Cemiyeti’nin konuya dair yayınladığı açıklamaya göre işgalci İsrail kuvvetleri, kampta birçok evi sorgulama merkezine çevirirken ev sahipleri olan Filistinleri evlerini boşaltmaya mecbur etti. Açıklamada, işgal güçlerinin kamp içinde birçok noktada Filistinli sivilleri durdurarak sorguladığı ve bu esnada Filistinlilere yönelik şiddet kullandığı ifade edildi. Şu ana kadar kamptaki sokaklarda işgal askerleri tarafından binlerce Filistinlinin sorgulandığına işaret edilen açıklamada, tutuklananların sayısının 60 ulaştığı kaydedildi. İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’te Gazze’de başlattığı soykırıma eş zamanlı olarak Batı Şeria’daki rutin kamp baskınlarını görülmedik seviyelere taşıdığı ve bu yüzden 1967 savaşından beri bölgedeki en büyük göç hareketine sebep olduğu belirtilen açıklamada, İsrail ordusunun kamplara yönelik baskınlarının temel sebebinin Filistinlileri göçe zorlayarak bölgede demografik değişim oluşturmak olduğu değerlendirmesi yapıldı. Yerel kaynaklar, İsrail kuvvetlerinin kampta sorguladığı Filistinlilere fiziksel şiddet, işkence ve hakaret ederek yer yer ateş açtığını belirtiyor. Filistin Kızılayı’nın verdiği bilgiye göre, işgal güçlerinin son iki günde açtığı ateş sonucu en az 10 Filistinli yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

İSTİLACI İTİRAFI

Batı Şeria genelinde İsrail ordusu koruması altında Filistinlilere ve mülkiyetlere yönelik saldırılarını artıran istilacı Yahudiler ise giderek kontrolden çıkıyor. İsrail merkezli Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, ne İsrail ordusu ne de polis veya iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) istilacıların saldırı ve ihlallerine yönelik yasaları uygulamıyor. Bu nedenle söz konusu grupların "kanunları kendi ellerine almış" durumda olduğuna dikkat çekilen haberde, “Batı Şeria’da istedikleri gibi hareket eden bu saldırgan gruplara İsrail ordusu ise müdahale etmek yerine onlara güvenlik sağlıyor” değerlendirmesi yapıldı.

Üç evi kışlaya çevirdi

İsrail kuvvetlerinin Kalendiye Mülteci Kampı’nın yanı sıra Batı Şeria’nın çeşitli noktalarındaki baskınları da sürüyor. Yerel kaynaklar, işgalci İsrail kuvvetlerinin Batı Şeria’nın güneyindeki Ramallah yakınlarında bulunan El-Bire kentindeki Satıh Marhaba Mahallesi’nde Filistinlilere ait 3 eve el koyarak bu evleri karargaha çevirdiğini bildirdi. Kaynaklar, bu evlerde üslenen işgalci askerlerin çevre mahalle ve köylere sık sık baskınlar düzenlediği bilgisini verdi.

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