Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İşgalci İsrail Kalendiya Mülteci Kampı'nda dünden bu yana 60 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgalci İsrail Kalendiya Mülteci Kampı'nda dünden bu yana 60 Filistinliyi gözaltına aldı

14:13, 06/08/2026, Perşembe
AA
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
İşgalci İsrail Kalendiya Mülteci Kampı'nda dünden bu yana 60 Filistinliyi gözaltına aldı
İşgalci İsrail askerleri, dünden bu yana aralarında kadın ve çocukların olduğu 60'tan fazla Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampı'nda dün başlattığı ve bugün de devam eden baskınlarda aralarında kadın ve çocukların olduğu 60'tan fazla Filistinliyi gözaltına aldı, saha sorgusuna tabi tuttu. İsrail askerleri, Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Askeri Kontrol Noktası yakınlarında bazı dükkanları yıktı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Kalendiya Mülteci Kampı'nda Filistinlilere yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre İsrail askerleri, dünden bu yana aralarında kadın ve çocukların olduğu 60'tan fazla Filistinliyi gözaltına aldı, saha sorgusuna tabi tuttu.

İsrail ordusu, bazı bölge sakinlerini evlerini terk etmeye zorladı, bazı evleri "sorgulama merkezlerine" dönüştürdü; bazı ev ve mülkleri ise tahrip ederek yıktı.

Filistinlilerin gözaltı ve sahada sorgulama süreçlerinde ağır şekilde darbedildiği, kelepçe ve bağlarla işkence ve kötü muameleye maruz bırakıldığı, ayrıca tehdit edildiği kaydedildi.

İsrail'in kampta yürüttüğü baskın devam ederken, gözaltı ve saha sorgusuna alınanların sayısında artış yaşanmasından endişe ediliyor.

Esirler Cemiyeti, Gazze Şeridi'ne ağır saldırıların başladığı Ekim 2023'ten bu yana Filistin mülteci kamplarının benzeri görülmemiş şekilde hedef alındığına dikkati çekti.

Ekim 2023'ten bu yana Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 25 bin 600'ü geçtiği aktarıldı.

Katil İsrail'in Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırı sonucu meydana gelen yıkım görüntülendi
Dünya
Katil İsrail'in Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırı sonucu meydana gelen yıkım görüntülendi

İsrail ordusu, Kalendiya yakınlarında bazı dükkanları yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Askeri Kontrol Noktası yakınlarında bazı dükkanları yıktı.

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamalarda, İsrail ordusunun Kalendiya Kontrol Noktası çevresindeki bazı iş yerlerini yıkmaya başladığı; yıkım sırasında ana yolu araç trafiğine kapattığı belirtildi.

Bölgede askeri önlemlerini sıkılaştıran İsrail askerleri, Kalendiya Mülteci Kampı'na yönelik baskınını da ikinci gününde sürdürüyor.

Valilik ayrıca İsrail askerlerinin baskın düzenlediği Kefr Akab beldesinin sokaklarında bugün de sabah saatlerinde megafonlarla yaptığı duyuruyla "sokağa çıkma yasağı" ilan etti.

Yoğun askeri konuşlanma ve sıkılaştırılan önlemler kapsamında Enstitü Caddesi dahil Kudüs'e çıkan bütün kavşak ve yolların kapatıldığı aktarıldı.

İsrail ordusu dün sabah saatlerinde Kalendiya Mülteci Kampı ile Kefr Akab beldesine askeri araçlar ve buldozerlerle geniş çaplı baskın düzenlemişti.

Baskında onlarca ev basılmış, bazı evler askeri karargaha çevrilirken, kampın camilerinde sabah ezanı okunması ve namazın kılınması engellenmiş, çok sayıda kişi gözaltına alınmış, bölge sakinleri darbedilmişti.

İsrail Nusayrat Mülteci Kampı’nda bir evi hedef aldı
Gündem
İsrail Nusayrat Mülteci Kampı’nda bir evi hedef aldı
Başlıklar :İsrailKalendiyaFilistin
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026