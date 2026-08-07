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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: 'Bizzat müşahede ettim'

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: 'Bizzat müşahede ettim'

23:44, 07/08/2026, Cuma
AA
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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: 'Bizzat müşahede ettim'
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Türkiye ve ABD ziyaretini değerlendirdi

ABD ve Türkiye ziyaretlerini değerlendiren Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Ankara temaslarının oldukça verimli geçtiğini belirterek Türkiye'nin elektrik ve petrol başta olmak üzere enerji ve ekonomik ortaklık konularında yardıma hazır olduğunu söyledi. Avn ayrıca, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lübnan ve Suriye'nin istikrarına verdiği önemi bizzat müşahede ettim." ifadelerini kullandı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD ve Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretlerin oldukça başarılı geçtiğini belirterek, Türkiye'nin ülkesine enerji alanında yardım etmeye ve ekonomik ortaklığa hazır olduğunu ifade etti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Bakanlar Kurulu toplantısında, ABD ve Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretlerine ilişkin bilgi verdi.

"ABD ve Türkiye ziyaretleri oldukça olumlu geçti" değerlendirmesinde bulunan Avn, Ankara'ya yaptığı resmi ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin son derece verimli geçtiğini belirtti.


"Kendisinden destek talep ettim"

Türkiye'nin başta elektrik ve petrol olmak üzere enerji alanında Lübnan'a yardım etmeye hazır olduğunu dile getiren Avn, Lübnan'ın
"Hicaz Demir Yolu"
projesine dahil edilmesi konusunun da ele alındığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomik ortaklık konusunda büyük bir açıklık sergilediğini ifade eden Avn, Erdoğan'ın bölgesel istikrara verdiği öneme dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lübnan ve Suriye'nin istikrarına, ayrıca hiçbir ülkenin bir diğerinin iç işlerine karışmaması gerektiğine verdiği önemi bizzat müşahede ettim. Kendisinden, uluslararası temasları ve ilişkileri kanalıyla Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin uzatılmasına destek vermesini talep ettim, kendisi de bu konuda çalışma sözü verdi."


Lübnan-İsrail müzakerelerine değindi

Washington'a yaptığı ziyaret sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin de oldukça başarılı geçtiğini aktaran Avn, ABD Başkanı Trump'ın Lübnan'ın içinde bulunduğu durumu anlayışla karşıladığını ve birçok kapıyı açtığını dile getirdi.

Trump ile yapılan görüşmenin somut sonuçlarından birinin ABD hava yolu şirketlerinin Lübnan'a uçuş yasağının kaldırılması olduğunu belirten Avn, Washington'da Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ın başkanlığında ekonomik getirileri olacak bir konferans düzenlenmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen Lübnan-İsrail müzakerelerine de değinen Avn, sınır hatları ve esir takası konularında olumlu ilerlemeler kaydedildiğini ve yakın zamanda somut adımların görülmesini umduklarını söyledi.


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Başlıklar :Joseph AvnLübnanTürkiye
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