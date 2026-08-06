Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
UNICEF: Ateşkese rağmen 10 ayda Gazze'de en az 300 çocuk öldürüldü

UNICEF: Ateşkese rağmen 10 ayda Gazze'de en az 300 çocuk öldürüldü

17:29, 06/08/2026, PerşembeG: Güncelleme: 17:30, 06/08/2026, Perşembe
AA
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
UNICEF: Ateşkese rağmen 10 ayda Gazze'de en az 300 çocuk öldürüldü
Canavar devlet İsrail, ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Ekim 2025'te ilan edilen ateşkesten bu yana İsrail'in Gazze'deki saldırılarında en az 300 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

UNICEF tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ekim 2025'ten bu yana geçen yaklaşık 300 günde her gün ortalama 1 çocuğun İsrail tarafından öldürüldüğü belirtildi.

İsrail'in yaklaşık 3 yıldır soykırıma devam ettiği Gazze Şeridi'nde sivillerin sıkışmış durumda ve yıkılmış binalar, molozlar ve birikmiş katı atıklar arasında güvensiz koşullarda barındıkları kaydedilirken Gazze genelinde çocukların şiddetli yetersiz beslenme, hastalık, güvenli olmayan su ve hasarlı sanitasyon sistemleriyle karşı karşıya kalmaya devam ettiğine dikkat çekildi.

UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Edouard Beigbeder, "Her gün ortalama bir çocuğun ölümüne yol açan ateşkes, çocuklara karşı sorumluluğunu yerine getirmiyor. Yüzlerce çocuğun daha yaralandığı, bunların çoğunun durumunun ağır olduğu Gazze'de çocuklar, kendilerine vadedilen şiddetin sona ermesini hala bekliyor." ifadelerini kullandı.

Son günlerde yapılan açıklamaların, ateşkesin bir sonraki aşaması için bir yol haritası ortaya koyduğunu ifade eden Beigbeder, "Bu yol haritası, düşmanlıkların sona erdirilmesi ve insani yardımın artırılması yönündeki adımları içeriyor. Bu, yeni bir umut ve çocukların öldürülmesinin nihayet durdurulması için bir şans sunuyor." değerlendirmesini yaptı.

Beigbeder, şöyle devam etti:

"Gazze'deki çocuklar için sınav basit. Öldürmeler duracak mı? Yardım onlara yeterli miktarda ulaşacak mı? Hastaneler yeniden açılacak ve su akacak mı? Çocuklar eylül ayında okula güvenli bir şekilde dönecek mi? Çocuklar daha önce de vaatler duymuştu. Bu kez, anlaşmalar eyleme dönüşmeli."

Açıklamada, UNICEF'in tüm tarafları uluslararası hukuk, uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku dahil uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymaya çağırdığı belirtildi.

Açıklamada, "Taraflar çocukları korumalı, sağlık hizmetleri, eğitim, güvenli su ve gıda başta olmak üzere temel mal ve hizmetlere erişimlerini güvence altına almalı, ayrıca ihtiyaç sahibi çocuklara güvenli, hızlı ve engelsiz insani yardım ulaştırılmasını sağlamalı ve kolaylaştırmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Hükümeti Medya Ofisi, Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bugüne kadar geçen yaklaşık 300 günde İsrail ordusunun, 4 bin 91 kez ihlal gerçekleştirdiğini ve saldırılarda 1254 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.


Gazzeliler yıkılan evlerin enkazlarına koyduğu kovanlarla bal üretmeye çalışıyor
Dünya
Gazzeliler yıkılan evlerin enkazlarına koyduğu kovanlarla bal üretmeye çalışıyor
İşgalci İsrail Kalendiya Mülteci Kampı'nda dünden bu yana 60 Filistinliyi gözaltına aldı
Dünya
İşgalci İsrail Kalendiya Mülteci Kampı'nda dünden bu yana 60 Filistinliyi gözaltına aldı
Gazze'nin mucizesi Selam: Enkazdan kurtardığı küçük kızı üç yıl sonra ilk kez ziyaret etti
Dünya
Gazze'nin mucizesi Selam: Enkazdan kurtardığı küçük kızı üç yıl sonra ilk kez ziyaret etti

Başlıklar :gazzeateşkessoykırım
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026