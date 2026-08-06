Kuveyt'te İran okuluna kilit: Eğitim ruhsatı iptal edildi

Kuveyt'te İran'a ait bir özel okulun eğitim ruhsatının iptal edilerek kapatılması kararı verildiği bildirildi.

Kuveyt basınında yer alan haberlere göre, Kuveyt Eğitim Bakanlığı, Bakan Celal el-Tabtabai’nin kararıyla ülkedeki bir İran özel okulunun ruhsatını iptal ederek faaliyetlerine son verdi.

Söz konusu kararın özel eğitimle ilgili yasa ve düzenlemeler ile Özel Eğitim Genel Müdürlüğünün raporları doğrultusunda ve kamu yararı gözetilerek alındığı, karar kapsamında okulun eğitim ruhsatının yenilenmesine ilişkin önceki kararın yürürlükten kaldırıldığı ve okulun kapatılacağı ifade edildi.





Yeni öğrenci kabulünün durdurulması bildirildi

Özel Eğitim Genel Müdürlüğüne, kararın uygulanması için gerekli işlemleri yürütme görevi verildiği aktarılan açıklamada, okul yönetimine 2026-2027 eğitim öğretim yılından itibaren yeni öğrenci kabulünü durdurması yönünde bildirim yapılacağı kaydedildi.

Okulda kayıtlı öğrencilerin velilerinin de çocuklarını başka okullara nakletmeleri için bilgilendirileceği ve bu sürecin öğrencilerin eğitim hayatlarının aksamaması amacıyla eğitim yılı başlamadan tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Kararın özel eğitim sektörünü düzenleyen yasa ve yönetmeliklerin uygulanması, düzenleyici kurallara bağlılığın güçlendirilmesi ve eğitim sürecinin yasal çerçevede sürdürülmesi amacıyla alındığı dile getirildi.

Açıklamada, Özel Eğitim Genel Müdürlüğünün karar kapsamındaki işlemleri takip edeceği ve öğrencilerin herhangi bir kesinti yaşamadan eğitimlerine devam edebilmeleri için ilgili kurumlarla koordinasyon sağlayacağı ifade edildi.

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