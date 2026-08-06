İsrail soykırım delillerini temizliyor

İşgalci İsrail ordusu, 10 Ekim 2025’te ateşkes ilan etmesine rağmen çekilmediği Gazze’de, yürüttüğü yıkım çalışmalarıyla birlikte işlediği soykırımdan geriye bıraktığı delilleri de yok etmeye çalışıyor. Avrupa Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi’nin (Euro-Med) konuya dair yayınladığı raporda, İsrail güçlerinin Gazze'de işgal ettiği Sarı Hat bölgesi içinde en az 10 milyon ton enkaz temizlediğine ve bunun savaş suçlarına ilişkin delilleri yok etme girişimi olduğuna vurgu yapıldı. Raporda, her gün yaklaşık 100 kamyonun enkaz yüklü olarak Gazze'den çıkıp İsrail ve işgal altındaki Batı Şeria'daki açıklanmayan yerlere gittiği bilgisi verilirken “yaklaşık 400 ağır iş makinesi, sivil müteahhitler tarafından binaları yıkmak, araziyi dozerle düzlemek ve enkazı olay yerinden temizlemek için işletiliyor” denildi.

YIKIMIN İNCELENMESİNE FIRSAT VERMEDİ

İşgal ordusunun ağır bombardımanlarla yerle bir ettiği bölgelerdeki enkazı kaldırarak çıplak bir arazi haline getirdiğine işaret edilen raporda, "Bu hızda sistematik enkaz kaldırma, İsrail'in Gazze'de işlediği dehşet verici suçlara, özellikle soykırımla ilgili olanlara (örneğin yargısız infazlar ve silahsız sivillerin öldürülmesi) ilişkin delilleri gizliyor. Bu alanların, özelliklerini değiştirebilecek veya silebilecek herhangi bir müdahaleden önce dikkatli bir inceleme ve kapsamlı bir cezai soruşturmaya tabi tutulması gerekiyor" cümlelerine yer verildi. Raporda, operasyonun Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) soruşturduğu suçlara ilişkin delilleri geri dönülmez şekilde yok edebileceği belirtildi. UCM, 2024'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze’de işledikleri savaş suçları nedeniyle tutuklama emri çıkarmıştı. İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze’ye yönelik düzenlediği vahşi bombardımanlarla resmi rakamlara göre 73 bini aşkın sivili katlederken Gazze’deki sivil altyapının yüzde 90’ını yıkmıştı.

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