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Tahran'da casusluk filmlerini aratmayan temas: Hamaney-Pezeşkiyan görüşmesinin detayları ortaya çıktı

Tahran'da casusluk filmlerini aratmayan temas: Hamaney-Pezeşkiyan görüşmesinin detayları ortaya çıktı

14:08, 06/08/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Tahran'da casusluk filmlerini aratmayan temas: Hamaney-Pezeşkiyan görüşmesinin detayları ortaya çıktı
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Mücteba Hamaney arasında gerçekleştiği iddia edilen gizli görüşmenin detayları ortaya çıktı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile ülkenin yeni dini lideri Mücteba Hamaney arasında gerçekleştiği iddia edilen temasın sızdırılan detayları, Tahran yönetiminin başvurduğu olağanüstü gizlilik protokollerini gün yüzüne çıkardı. Cumhurbaşkanı'nın camları tamamen karartılmış ticari bir araçta, zifiri karanlık altında ve yalnızca birkaç dakika süren bir görüşmeye alınması siyasi kulislerde geniş yankı uyandırdı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile ülkenin yeni dini lideri Mücteba Hamaney arasında gerçekleştiği iddia edilen gizli görüşme, detaylarıyla casusluk filmlerini akıllara getirdi. Ortaya atılan çarpıcı iddialara göre, Pezeşkiyan'ın karanlık bir araçta sadece birkaç dakika süren bu alışılmışın dışındaki teması, dünya basınında büyük ses getirdi.

Karanlık araçta sadece ses

İran International kanalının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan özel güvenlik ekipleri eşliğinde Tahran’da bilinmeyen gizli bir noktaya götürüldü. Burada kendi makam aracından indirilerek camları tamamen karartılmış, içi zifiri karanlık olan ticari bir aracın arka koltuğuna oturtuldu. Görüşme şartlarının özellikle karanlık tutulması nedeniyle Pezeşkiyan’ın karşısındaki kişiyi göremediği, güvenlik görevlilerinin tokalaşmaya dahi izin vermediği öne sürüldü. Sadece sesli iletişimle gerçekleşen bu gizemli buluşmanın yalnızca birkaç dakika sürdüğü ifade ediliyor.

Resmi açıklamalar ve sızdırılan bilgiler arasındaki fark

Bu gizli buluşmanın tarihi net olarak bilinmezken, Pezeşkiyan’ın geçmişte yaptığı açıklamalarla sızdırılan iddialar arasındaki büyük çelişki dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı, geçtiğimiz mayıs ayında Mücteba Hamaney ile samimi bir ortamda iki buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurmuştu. Ancak son ortaya çıkan bilgilere göre, söz konusu ticari araçtaki görüşme birkaç dakika içinde sonlandırılarak Pezeşkiyan’dan aracı derhal terk etmesi istendi.

Karşılaştığı bu olağandışı muamelenin Pezeşkiyan’ı derinden rahatsız ettiği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı görüşme sonrasında kendi kurmaylarıyla yaptığı durum değerlendirmesinde, zifiri karanlık yüzünden sadece bir ses duyduğunu ve konuştuğu kişinin gerçekten Mücteba Hamaney olup olmadığından emin olamadığını dile getirdiği iddia edildi.

Üst düzey güvenlik önlemi

Babası Ali Hamaney'in yerine Uzmanlar Meclisi tarafından seçilmesinin üzerinden aylar geçen Mücteba Hamaney’in kamuoyu önüne çıkmaması, etrafındaki sır perdesini giderek kalınlaştırıyor. Bugüne dek yeni lidere ait herhangi bir güncel ses veya görüntü paylaşılmaması hem İran içinde hem de uluslararası arenada çeşitli spekülasyonları beraberinde getirdi. Rejime yakınlığıyla bilinen Hamşahri gazetesi ise bu izolasyonu güvenlik gerekçelerine dayandırdı. Gazetenin internet sitesinde yayımlanan bir videoda, yabancı istihbarat servislerinin olası bir ses kaydındaki elektrik şebekesi frekansları ve arka plan gürültülerini analiz ederek Hamaney'in konumunu tespit edebileceği savunuldu.

Çelişki içeren açıklamalar

Yaklaşık üç hafta önce ABD Başkanı Donald Trump yeni liderin yüzde 90 ihtimalle öldürüldüğünü iddia ederken, İsrail Başbakanı kısa bir süre önce onun hayatta olduğunu öne süren farklı bir açıklama yapmıştı. Öte yandan, İran devletinin zirvesinde de kafa karışıklığı hakim. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin temmuz ayında katıldığı bir çevrim içi yayında Hamaney’i görmediğini ve onunla çok az sayıda kişinin temas kurabildiğini söylemesine karşılık, Pezeşkiyan'ın hemen ertesi gün liderle yapılan görüşmelerin sayısının daha fazla olduğunu öne sürmesi, soru işaretlerini bir kez daha arttırdı.


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