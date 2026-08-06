Kritik eşik Hürmüz Boğazı

ABD Başkanı Donald Trump, dün Fox News’e verdiği röportajda, müzakerelerin çok iyi gittiğini ve Hürmüz Boğazı’nın en geç iki gün içinde açılacağını öne sürdü. Trump, İran’a karşı planlanan geniş çaplı saldırıları diplomasiye fırsat vermek için iptal ettiklerini hatırlatarak, ABD'li ve İranlı yetkililerin "çok iyi görüşmeler yürüttüklerini" ve 4 Ağustos'ta "bütün gün görüştüklerini" dile getirerek, "Önemli olan tek şey eyleme geçilmesi ve onlar bir anlaşma yapmak istiyorlar. Ne olacağını göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu. Müzakerelerden vazgeçmeleri halinde İran tarafının "sert bir karşılık göreceğini" savunan Trump, "Eğer yine geri adım atarlarsa çok ağır bir darbe alacaklar. Bunu biliyorlar, bunu anlıyorlar. Başka seçeneğim yok." diye konuştu. Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılabileceğine işaret ederek, "Boğaz çok yakında açılacak ya da (İran) çok sert vurulacaklar ve sonra boğaz açık olacak." dedi. California eyaletinde de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran tarafıyla görüşmelerde gidişatın "çok iyi göründüğünü" yineleyerek, "Çok iyi ilerliyoruz. Göreceğiz. 48 saat içinde belli olacak" dedi.

TEHDİTLE ANLAŞMA OLMAZ

İran tarafı ise Hürmüz Boğazı'na ilişkin Umman'la görüşmelerini sürdürüyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Umman ile Hürmüz Boğazı'nda müzakerelerin son aşamaya girdiğini ve müzakere edilen güzergahın 2 ila 4 ay sürmesi beklenen bir "geçici güzergah" olduğunu belirterek, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmasının ABD'nin tutumuna bağlı olacağını söyledi. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ise Trump’ın açıklamalarına, kendisine bağlı Sepahnews haber ajansı aracılığıyla cevap verdi. DMO tarafından yayınlanan açıklamada, Umman ile Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmanın gecikmesinin temel nedeninin ABD'nin tehditleri olduğu ve İran'a yönelik askeri saldırı tehdidi devam ettiği sürece anlaşma yapılmayacağı bildirildi. DMO yetkilisi, İran ve ABD arasında 14 Haziran'da Pakistan arabuluculuğunda varılan mutabakatın ilk aşamasında ABD'nin İran'a ait dondurulmuş varlıkları serbest bırakması karşılığında Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran'ın bu stratejik su yolundan geçişlerden 60 gün boyunca ücret almayacağı kararlaştırılmıştı. ABD, mutabakatın imzalanmasının ardından İran'ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakmamış ve Hürmüz Boğazı'ndan geçişler için Umman karasularından alternatif rota belirlemişti. ABD'nin bu adımlarını mutabakatın ihlali sayan İran, Boğaz'dan geçişleri kısıtlayarak "izinsiz geçiş yapmaya çalışan" bazı gemileri vurmuştu. Mutabakata rağmen iki ülke arasındaki gerginlik 8 Temmuz'da şiddetli çatışmalara yol açmış ve yaklaşık iki hafta devam etmişti. İran, Hürmüz Boğazı'na kıyısı bulunan Umman ile Boğaz'da gemiler için güvenli geçiş yolları belirlenmesi amacıyla önceki gün yeniden görüşmelere başlamıştı.

Husiler tanker avlıyor

Hürmüz Boğazı’ndaki krize son dönemde Kızıldeniz ile Hint Okyanusu’nu birbirine bağlayan Babülmendep Boğazı’nda, Husi militanların sebep olduğu yeni bir kriz de eklendi. Yemen'deki Husi güçleri, Kızıldeniz'in kuzeyinde Suudi Arabistan'a ait petrol gemisini çok sayıda balistik füzeyle hedef aldığını açıkladı. Husilerin Sözcüsü Yahya Seri, Kızıldeniz'in kuzeyindeki Yenbu bölgesi açıklarında Suudi Arabistan'a ait "Vefa" isimli petrol gemisini balistik füzelerle hedef aldıklarını belirtti. Husiler, akşam saatlerinde de Aden Körfezi’nde S.Arabistan’a ait "Daisy" isimli petrol gemisini balistik füzeyle hedef aldıklarını açıkladı.

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