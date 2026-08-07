İletişim Başkanlığı NATO üzerinden Mekke Anlaşması'nı hedef alan paylaşımlara yanıt verdi: Bölgesel ortaklıklar alternatif teşkil etmez

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya platformlarında yer alan "Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve paralel bir ittifak yapısı oluşturduğu" yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı ve "nereden kaynaklı olduğu açıkça belli olan bir algı girişimi" olduğunu bildirdi.

DMM'nin NSosyal hesabından, sosyal medya platformlarında yer alan "Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve paralel bir ittifak yapısı oluşturduğu" yönündeki iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

İddiaların tamamen gerçek dışı ve "nereden kaynaklı olduğu açıkça belli olan bir algı girişimi" olduğu belirtilen açıklamada, anlaşmanın Türkiye'nin NATO dahil mevcut uluslararası müttefiklik taahhütleriyle çelişmediği, aksine bölgesel güvenliği destekleyen tamamlayıcı bir işbirliği mekanizması niteliği taşıdığı vurgulandı

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'nin bölgesel ortaklıklar geliştirmesi, NATO üyeliğinin bir alternatifi değildir. Mekke Ortak Savunma Anlaşması, saldırgan bir askeri blok değil caydırıcılığı artırmayı hedefleyen savunma odaklı bir düzenlemedir. Anlaşma üçüncü bir ülkeyi ya da bloğu hedef almamakta; savunma sanayii işbirliğini, askeri eğitimleri, teknoloji paylaşımını ve bölgesel istikrarı güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Kamuoyunun, asılsız iddialara ve manipülatif paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur."

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