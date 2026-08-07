CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı
İzmir merkezli yürütülen 'rüşvet' ve 'irtikap' operasyonunda gözaltına alınan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 10 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gelişme sonrası Özgür Özel'in Çiçek hakkındaki "İçişlerini Bakanlığını yönetir" hatırlandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP’li Menderes Belediyesi’ne yönelik yürütülen ‘rüşvet’ ve ‘irtikap’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 10 kişi tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, ’suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ’suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’, ’rüşvet’, ’irtikap’, ’resmi belgede sahtecilik’, ’görevi kötüye kullanma’ ve ’imar kirliliğine neden olma’ suçlamaları ile Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in de aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine 4 Ağustos’ta sabah erken saatlerde jandarma tarafından Menderes Belediyesi’ne operasyon düzenlendi.
Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 10 kişi tutuklandı.
Özgür Özel "İçişlerini Bakanlığını yönetir" demişti
"Ben yürüyen parayım bebeğim"
Sevgilisine para gönderen Çiçek, "Aşkım bana neden para gönderiyorsun" sorusuna "Ben yürüyen parayım bebeğim. Her işin karşılığında para alırım. Bana bir şey olmaz" yanıtını veriyor. Çiçek, bir başka yazışmasında ise yakalanmamak için kendisine düşen payı şoförüne aldırttığını söylüyor.
Partisi 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk etti
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, CHP yönetimi tarafından tedbirli olarak ‘kesin ihraç’ talebiyle disipline sevk edildi.
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