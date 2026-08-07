Bursa'da binlerce yıllık tarihi eserleri satarken suçüstü yakalandı

Uludağ’da orman yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi

Bursa'nın Osmangazi ilçesine Bağlı Mahallesi Uludağ Yolu üzerinde orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle yayılırken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı; üç helikopter ile hava desteği sağlandı. Orman yangını karadan ve havadan müdahale ile 2 saatte kontrol altına alındı.