Bursa'da binlerce yıllık tarihi eserleri satarken suçüstü yakalandı
18:57, 07/08/2026, Cuma
DHA
Tarihi eser niteliği taşıyan objeleri satmaya çalışan şahıs yakalanarak gözaltına alındı
Bursa'da 'Anadolu Mirası Operasyonları' kapsamında gerçekleştirilen baskında, tarihi eser niteliğindeki yüzlerce sikke ve objeyi satmak isteyen şüpheli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 255 parça sikke ile 18 obje ele geçirildi.
'Anadolu Mirası Operasyonları' kapsamında tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 255 parça sikke ile 18 objeyi satmak isteyen bir şüpheli, suçüstü yakalandı. Sikkelerin 100’ü Bizans, 105’i Roma ve 50’si Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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Başlıklar :Tarihi EserKaçakçılıkGözaltı
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