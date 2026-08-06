Uludağ’da orman yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi
Bursa'nın Osmangazi ilçesine Bağlı Mahallesi Uludağ Yolu üzerinde orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle yayılırken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı; üç helikopter ile hava desteği sağlandı. Orman yangını karadan ve havadan müdahale ile 2 saatte kontrol altına alındı.
Bursa'da, Uludağ yolu kenarında orman yangını çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.
Osmangazi ilçesi Bağlı Mahallesi Uludağ Yolu üzerinde saat 18.00 sıralarında orman yangını çıktı.
Rüzgar alevleri yaydı
Alevler, rüzgarın da etkisiyle yayılırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, arazöz ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Üç helikopter ile hava desteği sağlandı
Bursa'da Osmangazi ilçesi Bağlı Mahallesi Uludağ Yolu üzerinde saat 18.00 sıralarında çıkan orman yangınına, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 3 helikopter, 5 arazöz, 2 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı ve 60 personelle havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor.
Yangın iki saatte kontrol altına alındı
Bursa'da Osmangazi ilçesi Bağlı Mahallesi Uludağ Yolu üzerinde saat 18.20 sıralarında çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahale ile 2 saatte kontrol altına alındı.
"Saat 18.19 sıralarında Uludağ Yolu Milli Parklar mevkiinde meydana gelen orman yangını, ekiplerimizin hızlı ve koordineli müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, İtfaiye Dairesi Başkanlığımız, BUSKİ, Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğümüz ile Tarım A.Ş. ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Süreci Afet Koordinasyon Merkezimizden anlık olarak takip ediyoruz. Yangına müdahale eden tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum."
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